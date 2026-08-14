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MGM'den 10 ile Kuvvetli Yağış ve Fırtına Uyarısı

MGM'den 10 ile Kuvvetli Yağış ve Fırtına Uyarısı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Ordu ve Giresun çevrelerinde bugün sabah saatlerinden itibaren, Doğu Akdeniz Toroslar mevkisi, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzeydoğu ilçelerinde ise öğleden sonra yerel kuvvetli yağış beklendiğini bildirdi.

(ANKARA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Ordu ve Giresun çevrelerinde bugün sabah saatlerinden itibaren, Doğu Akdeniz Toroslar mevkisi, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzeydoğu ilçelerinde ise öğleden sonra yerel kuvvetli yağış beklendiğini bildirdi.

MGM'den yapılan açıklamaya göre, İç ve Doğu Akdeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu'nun batısında sağanak yağmur ve gök gürültüsü bekleniyor. İstanbul için sağanak yağış uyarısı veren MGM, bölgedeki Kocaeli dahil 6 ilin de yagışlardan etkileneceğini bildirdi.

Ordu ve Giresun çevrelerinde bugün sabah saatlerinden itibaren, Doğu Akdeniz Toroslar mevkisi, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzeydoğu ilçelerinde ise öğleden sonra yerel kuvvetli yağış bekleniyor.

MGM, rüzgarın Batı Karadeniz kıyıları, Marmara, Kuzey ve Kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesinin beklendiğini, ağaç devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.

Kaynak: ANKA
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