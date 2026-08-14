UltrAslan dağılıyor mu! Şirin'in o sloganı kriz çıkardı: Tüm faaliyetlerimiz sonlandırılmıştır

Galatasaray taraftar grubu UltrAslan'da dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Tribün lideri Sebahattin Şirin, sağlık kontrolü için sevk edildiği sırada “Sayın Öcalan’a özgürlük!” şeklinde slogan attı. Söz konusu ifadeyi bazı kişiler "ironi" olarak değerlendirirken, bazı kesimler ise Şirin'e yoğun tepki gösterdi. Yaşananların ardından UltrAslan içerisindeki bazı temsilcilikler de yönetime tepki gösterdi.

40 TEMSİLCİLİK AYRILDIĞINI DUYURDU

Tartışmaların ardından UltrAslan bünyesinde bulunan 40 temsilcilik, gruptan ayrılma kararı aldığını açıkladı. Farklı bölgelerde faaliyet gösteren temsilcilikler, son dönemde yaşanan gelişmelerin ardından faaliyetlerini sonlandırdıklarını bildirdi. Temsilciliklerin ortak bir tutum doğrultusunda hareket ettiği belirtildi.

AVRUPA'DA TÜM FAALİYETLER SONLANDIRILDI

Kriz, UltrAslan'ın Avrupa yapılanmasına da yansıdı. UltrAslan Avrupa, tüm Avrupa temsilciliklerinin ortak kararı doğrultusunda faaliyetlerini sonlandırdığını açıkladı.

Yapılan açıklamada, "Son dönemde yaşanan gelişmeler doğrultusunda, tüm AVRUPA temsilciliklerimizin ortak kararıyla bütün faaliyetlerimiz an itibarı ile sonlandırılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

ULTRASLAN'DA DİKKAT ÇEKEN AYRILIKLAR

Peş peşe gelen kararlarla birlikte UltrAslan'ın Türkiye'deki üniversite, il ve ilçe temsilcilikleri ile Avrupa yapılanmasında önemli ayrılıklar yaşandı. 40 temsilciliğin ayrılık kararı ve Avrupa yapılanmasının faaliyetlerini sonlandırması sonrası taraftar grubunun bundan sonraki süreci merak konusu oldu.