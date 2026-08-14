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Okan Buruk'tan Osimhen'e özel uyarı

Okan Buruk'tan Osimhen'e özel uyarı Haber Videosunu İzle
Okan Buruk'tan Osimhen'e özel uyarı
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Galatasaray, yeni sezonun açılışını bu akşam Çorum FK karşısında yapacak. Mücadele öncesinde gözler Victor Osimhen'e çevrilirken, teknik direktör Okan Buruk'un hazırlık maçlarında rakipleriyle sert tartışmalar yaşayan Nijeryalı yıldızla özel olarak görüştüğü ve "Sakin kal" uyarısında bulunduğu belirtildi.

Transfer döneminde Galatasaray'daki geleceği merak edilen Victor Osimhen, takımda kaldı. Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal'in ilgisine olumsuz karşılık veren Nijeryalı golcü, sarı-kırmızılı takımla ilk kez sezon öncesi kampına katıldı.

Osimhen'in kamp boyunca genç futbolcularla yakından ilgilendiği ve takım arkadaşlarına sık sık motive edici konuşmalar yaptığı belirtildi.

OKAN BURUK'TAN "SAKİN KAL" UYARISI

Galatasaray teknik heyeti, Çorum FK karşılaşması öncesinde Osimhen'le özel bir görüşme gerçekleştirdi. Hazırlık maçlarında zaman zaman sinirli görüntüler sergileyen ve rakip futbolcularla sert tartışmalar yaşayan 26 yaşındaki golcüyü Okan Buruk uyardı. Buruk, yıldız oyuncudan saha içerisinde sakin kalmasını istedi.

TAKIM ARKADAŞLARI DA OSIMHEN'LE KONUŞTU

Kaptan Abdülkerim Bardakcı ve takım arkadaşları da Osimhen'le görüşerek Nijeryalı futbolcunun takım için taşıdığı önemi vurguladı. 26 yaşındaki golcü, yeni sezonda Galatasaray'ın saha içindeki lider isimlerinden biri olarak öne çıkıyor.

GALATASARAY'DA 74 MAÇTA 59 GOL

Victor Osimhen, Galatasaray kariyerinde şimdiye kadar 3 kupa kazandı. Sarı-kırmızılı formayla 2 Süper Lig şampiyonluğu ve 1 Türkiye Kupası yaşayan yıldız santrfor, çıktığı 74 karşılaşmada 59 kez fileleri havalandırdı.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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