Meteorolojiden Kuvvetli Yağış ve Rüzgar Uyarısı

(ANKARA) - Meteoroloji'nin yaptığı son değerlendirmelere göre, bugün Denizli, Aydın, Kayseri, Sivas, Burdur ve Antalya'da kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre, Ege, Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu ile Karaman, Niğde, Konya, Kayseri, Sivas, Ordu ve Tokat çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Denizli, Aydın, Kayseri ve Sivas çevreleri ile Burdur'un batı kesimleri, Antalya'nın batısının iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MGM, sabah ve gece saatlerinde İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'da pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceğini, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'da ise toz taşınımı beklendiğini bildirdi. Öte yandan, rüzgarın Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

MGM, kuvvetli yağış, kuvvetli rüzgar ve toz taşınımının neden olabileceği olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini kaydetti.

Hava sıcaklıkları Ankara'da en yüksek 16, en düşük 3; İstanbul'da en yüksek 14, en düşük 7; İzmir'de en yüksek 23, en düşük 10 derece olacak.