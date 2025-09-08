Haberler

Meteorolojiden Gök Gürültülü Sağanak Uyarısı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat, Sivas ve Aksaray çevrelerinde gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu. Ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği belirtildi.

Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat ve Sivas çevrelerinde saat 16.00'ya, Aksaray çevresinde de saat 09.00'a kadar kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Ani sel, su baskını, yerel dolu yağışı, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: AA / Huzeyfe Tarık Yaman - Güncel
