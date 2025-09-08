Meteorolojiden Gök Gürültülü Sağanak Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat, Sivas ve Aksaray çevrelerinde gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.

Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat ve Sivas çevrelerinde saat 16.00'ya, Aksaray çevresinde de saat 09.00'a kadar kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Ani sel, su baskını, yerel dolu yağışı, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.