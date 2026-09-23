Meteoroloji, Düzce, Bartın ve Zonguldak kıyılarında çok kuvvetli yağışa karşı uyardı

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(ANKARA) - Antalya, Hatay ile Kastamonu'da yerel kuvvetli, Düzce, Bartın ve Zonguldak'ta ise çok kuvvetli yağış bekleniyor. Sıcaklıklar, yurdun batı kesimlerinde 2 ila 4 derece azalacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son değerlendirmelerine göre, Marmara, Kuzey ve İç Ege, Akdeniz'in Mersin dışındaki kesimleri, İç Anadolu'nun Sivas ve Kahramanmaraş dışındaki bölümleri, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

MGM, yağışların Marmara'nın doğusu, Düzce, Bartın ve Zonguldak çevreleri, Antalya'nın doğusu, Hatay'ın batı kesimleri ile Kastamonu'nun kuzeyinde yerel olarak kuvvetli olacağını, Düzce, Bartın ve Zonguldak'ın kıyı kesimlerinde ise yağışların çok kuvvetli olacağını belirterek, sel, su baskını, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

Öte yandan, MGM, hava sıcaklıklarının yurdun batı kesimlerinde 2 ila 4 derece azalacağını kaydetti.

Kaynak: ANKA