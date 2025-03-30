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Meteoroloji'den Güneydoğu Anadolu için Kuvvetli Sağanak Uyarısı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Bingöl, Diyarbakır, Batman, Siirt, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli sağanak yağış beklendiğini duyurdu. Ani sel, su baskını ve diğer olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiği bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bu gece saatlerinden itibaren Bingöl'ün güneyi, Diyarbakır'ın kuzeydoğusu ve Batman'ın kuzeyi ile Siirt, Şırnak ve Hakkari çevreleri için kuvvetli sağanak uyarısında bulundu.

Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, söz konusu illerde beklenen hava durumunun yarın saat 15.00'e kadar süreceği tahmin ediliyor.

Belirtilen iller için ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: AA / Huzeyfe Tarık Yaman - Güncel
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