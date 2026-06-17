Meteoroloji Uyardı: 8 İlde Sağanak Yağış Bekleniyor

(ANKARA) - Meteoroloji, bugün Burdur, Eskişehir, Muğla, Antalya, Giresun, Trabzon, Rize ve Van'da sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini bildirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre, bugün Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Burdur ve Eskişehir çevreleri, Muğla, Antalya, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimleri ile Van'ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı kaydedildi.

Kaynak: ANKA