Mersin'de Üzüm Şenliği coşkusu

Başkan Mustafa Gültak: " Akdeniz'i marka değeri yüksek bir ilçe haline getirdik"

MERSİN Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi tarafından bölge üreticileriyle birlikte 2'incisini düzenlediği "Esenli Üzüm Şenliği', sıcak havaya rağmen büyük ilgi görürken, renkli görüntülere sahne oldu.

Kentin üzüm diyarı Esenli Mahalle Meydanında ikincisi organize edilen şenliğe, sıcak ve nemli havaya rağmen katılım yoğun oldu. Ödüllü en iyi üzüm yarışması, çocuk aktivite ve oyun alanları, halk oyunları grubunun gösterisi ile renklenen şenlikte, Esenlili üzüm üreticileri ve şenliğe katılan vatandaşlar, ikinci kez böylesi bir şenliğin yapılmasının mutluluğunu yaşadı. Şenlikte ayrıca, Esenlili ve civar mahallelerden gelen üreticiler de açtıkları stantlarda üzüm çeşitleri ile birlikte, üzüm veya çekirdeğinden yapılan ürünlerini sergileyip konukların beğenisine sundu.

"Bağcılığın anavatanı Anadolu'dur"

Etkinlikte konuşan Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, üzümün bu sene bereketli olduğunu ve iyi fiyattan satıldığını söyledi. Verilen emeğin boşa gitmediğini kaydeden Pehlivan, "Üzüm deyip geçmemek lazım. Birçok diğer ürünlerde olduğu gibi, üzüm de insanlık tarihi kadar eski bir ürün ve çokta faydalı bir ürün. Bu ürün dünyanın birçok yerinde yetişiyor. Anavatanı Hazar Denizi, Kafkasya bölgeleri diye ifade edilse de birçok diğer üründe olduğu gibi bağcılığın anavatanı da Anadolu'dur. Dünya üzerinde yaklaşık 80 milyon ton üzüm üretiliyor. Bunun da yaklaşık 5 milyon tonu ülkemizde üretiliyor. Ülkemizde yaklaşık 400 bin ton üzüm üreten Mersin'imiz ikinci sırada. Çukurova çok bereketli. Mersin 8 üründe Türkiye birincisi, 13 üründe Türkiye ikincisi, 8 üründe de yine Türkiye üçüncüsü. Yani yaklaşık 30 üründe Mersin'imiz ilk 3'de" dedi.

Üzümün ekonomi açısından da önemli bir ürün olduğunu dile getiren Pehlivan, "15 değişik türde ilimizde üzüm yetiştiriliyor. Üzümün en güzel yetiştirildiği yerlerden birisi de Esenli Mahallemiz. Bu festivalle birlikte üzüm daha çok dikkat çekmeye başladı. Üreticimiz her geçen gün daha büyük bir özveriyle, heyecanla üzüm üretiyor. Hele ki emeğinin karşılığını gördükçe elbette çok daha istekli bir şekilde üzüm üretimini gerçekleştiriyor. Sadece bu mahallede 100'e yakın ailemiz yaklaşık bin 200 dekarda geçiminin önemli bir kısmını üzüm ve diğer ürünlerden sağlıyor" ifadelerini kullandı.

"Esenli bir anda Türkiye'de üzümle anılan, marka değeri olan bir yer olacak"

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak ise seçildikten sonra Akdeniz'i marka değeri yüksek bir ilçe haline getirdiklerini dile getirdi. Üzüm Şenliğinin geçen yıl ilkini yaptıklarını hatırlatan Gültak, "Oldukça kalabalık oldu. Aslında burası merkeze çok uzak bir mahalle olmasına rağmen yoğun katılım var. Bu bölgenin en iyi üzümleri burada yetişiyor ve ihracata gidiyor. Buraya geldik, buradaki üreticilerimizle görüştüğümüzde şunu gördüm. Geçen seneki festivalin ardından ihracatçı sayısı artmış. Sayı arttığı için bu sene Esenli'de üzüm bulma şansınız yok. Dolayısıyla çok iyi fiyatlara üretici ürünlerini satmış, bitirmiş. Köyde şu anda bir dalda üzüm bulamazsınız. Bu şenliğin ne kadar da önemli olduğunu ve amacına ulaştığını gösteriyor. Bu yüzden ikincisini yapıyoruz. Esenli belki de Türkiye'nin farklı üzümlerin denendiği, raf ömrünün uzun olduğu, sofralık ürünlerin farklı çeşitlerinin üretildiği ve dünyaya açılmasını bekliyorum. Çünkü bu üzümler burada yetişiyor. Bunu başaracağız. Esenli bir anda Türkiye'de üzümle anılan, marka değeri olan bir yer olacak" şeklinde konuştu.

Ankaralı Ayşe Dinçer sahne aldı

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından temsili bağ kesimi yapıldı. Şenlik Ankaralı Ayşe Dinçer'in verdiği konserle sona erdi. Şenliğe katılan kalabalık, sıcak yaz akşamında sanatçının söylediği bir birinden hareketli parçalarla gönüllerince eğlenme fırsatı buldu.