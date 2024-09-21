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Mersin'de Tartışma Korkunç Bir Çatışmaya Dönüştü: 3 Ölü

Mersin'de Tartışma Korkunç Bir Çatışmaya Dönüştü: 3 Ölü
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Mersin'in Mut ilçesinde yol kapatma nedeniyle çıkan tartışmada 65 yaşındaki Kemal Veli Akyaka ve ailesi av tüfeğiyle vurularak öldürüldü. Olayın faili Tahir Kaya tutuklandı.

MERSİN'in Mut ilçesinde kaynatacakları pekmez için tarım aracıyla getirdikleri üzümleri indirdikleri sırada yolu kapattıkları gerekçesiyle tartıştığı Kemal Veli Akyaka (65) ile oğlu Durmuş Akyaka (35) ve gelini Ruhan Akyaka'yı (35) av tüfeğiyle vurarak öldüren Tahir Kaya (67), tutuklandı.

Olay, dün öğle saatlerinde Mut'un Çömelek Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre evlerinin önünde pekmez kaynatmak için tarım aracıyla getirdikleri üzümleri indirdikleri sırada yoldan motosikletiyle geçmek isteyen Tahir Kaya, Kemal Veli Akyaka ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine evden av tüfeğini alan Tahir Kaya, geri dönerek Kemal Veli Akyaka ile oğlu Durmuş Akyaka ve gelini Ruhan Akyaka'ya ateş açtı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde baba, oğlu ve gelininin öldüğü belirlendi. Tahir Kaya ise jandarmaya teslim oldu. Olay yerine gelen Cumhuriyet Savcılarının incelemelerinin ardından otopsi yapılmak üzere Mersin Adli Tıp Kurumuna gönderilen cenazelerin bugün Çömelek Mahallesi'nde toprağa verileceği belirtildi.

TEK BAŞINA YAŞIYORMUŞ

Tahir Kaya'nın sorgusunda suçunu itiraf ettiği ve Akyaka ailesiyle aralarında husumet olduğunu iddia ettiği öğrenildi. Tahir Kaya'nın daha önce de bir suçtan cezaevinde yattığı ve şartlı tahliyeden yararlandığı, 10 yıldır tek başına yaşadığı belirtildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Tahir Kaya, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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