Mersin'de fabrika yangını! Yol ulaşıma kapatıldı, patlama sesleri duyuluyor

Mersin'de fabrika yangını! Yol ulaşıma kapatıldı, patlama sesleri duyuluyor
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Mersin'de fabrika yangını! Yol ulaşıma kapatıldı, patlama sesleri duyuluyor
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Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde ses ve görüntü sistemleri üretilen bir fabrikada yangın çıktı. Fabrikanın bulunduğu yol ulaşıma kapatılırken yangın sırasında yer yer patlama sesleri de duyuldu. Ekiplerin söndürme çalışmaları devam ediyor.

Mersin'in merkez Toroslar ilçesi Hüseyin Okan Merzeci Mahallesi Akbelen Bulvarı'ndaki ses ve görüntü sistemleri üretilen bir fabrikada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Mersin'de fabrika yangını! Yol ulaşıma kapatıldı, patlama sesleri duyuluyor

EKİPLER ALEVLERE MÜDAHALE EDİYOR

Çevrede önlem alınmasının ardından itfaiye ekipleri ile İl Emniyet Müdürlüğü Toplumsal Olaylara Müdahale Araçları (TOMA) alevlere müdahale etti.

Mersin'de fabrika yangını! Yol ulaşıma kapatıldı, patlama sesleri duyuluyor

YOL ULAŞIMA KAPATILDI

Yer yer patlama seslerinin duyulduğu fabrikanın bulunduğu bulvar tek yönlü ulaşıma kapatıldı. Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.

Mersin'de fabrika yangını! Yol ulaşıma kapatıldı, patlama sesleri duyuluyor

Mersin'de fabrika yangını! Yol ulaşıma kapatıldı, patlama sesleri duyuluyor

Mersin'de fabrika yangını! Yol ulaşıma kapatıldı, patlama sesleri duyuluyor

Mersin'de fabrika yangını! Yol ulaşıma kapatıldı, patlama sesleri duyuluyor

Mersin'de fabrika yangını! Yol ulaşıma kapatıldı, patlama sesleri duyuluyor

Mersin'de fabrika yangını! Yol ulaşıma kapatıldı, patlama sesleri duyuluyor

Kaynak: AA / Erdem Aksoy - Güncel
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıLion 1:

Allah yardimcilari olsun inşallah umarım ölü yada yaralı yoktur

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Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

Buyuk gecmis olsun. Temennimiz can kaybi olmamasi...

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