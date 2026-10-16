Zelenskiy'den AB'ye 70 milyar avroluk çağrı! Savaşın faturasını açıkladı

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den Avrupa Birliği'ne dikkat çeken bir mali destek çağrısı geldi. Avrupa Konseyi toplantısına hitap eden Ukrayna lideri, Rusya ile devam eden savaşın gelecek yılki maliyetini açıklarken Avrupa ülkelerinden savunma harcamaları için daha fazla kaynak ayırmalarını istedi.

SAVAŞIN FATURASI DUDAK UÇUKLATTI: 155 MİLYAR AVRO

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, gelecek yıl savaşın toplam maliyetinin 155 milyar avroya ulaşacağını belirtti. Ülkesinin savunma kapasitesini koruyabilmesi için Avrupa Birliği'nin mali desteğinin hayati önem taşıdığını vurgulayan Zelenskiy, liderlerden ek kaynak talep etti. Ukrayna'nın askeri ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandığını ifade eden Zelenskiy, en az 70 milyar avroluk ilave finansman gerektiğini söyledi. Talep edilen kaynağın silah tedariki, savunma sistemleri ve ülkenin savaş koşullarına karşı dayanıklılığını artırmak için kullanılacağını belirtti.

AVRUPA'YA SESLENDİ: 70 MİLYAR AVRO DAHA İSTEDİ

AB liderlerine doğrudan çağrıda bulunan Zelenskiy, Ukrayna'nın mevcut üretim kapasitesinin finansman yetersizliği nedeniyle tam olarak kullanılamadığını dile getirdi. Zelenskiy, "Savunma, silahlar ve dayanıklılığımız için sizden en az 70 milyar avro daha desteğe ihtiyacımız var. Bu gerçekçi bir miktardır ve bu desteği bulmanızı rica ediyorum. Rus saldırılarının çoğunu insansız hava araçları sayesinde durduruyoruz. Şu anda türüne bağlı olarak iki veya üç kat daha fazla İHA üretebiliriz ancak bunun için yeterli paramız yok." değerlendirmesinde bulundu. İHA üretimini üç katına çıkarabileceklerini belirten Ukrayna lideri, bunun için Avrupa'nın finansman desteğine ihtiyaç duyduklarını vurguladı.

PUTİN'E SERT SÖZLER: RUSYA'YI KUZEY KORE'YE BENZETTİ

Konuşmasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i de hedef alan Zelenskiy, Moskova yönetiminin ülkeyi giderek daha kapalı ve askeri odaklı bir yapıya dönüştürdüğünü savundu. Rusya'da çocukların küçük yaşlardan itibaren savaşa hazırlandığını öne süren Zelenskiy, Putin'in ülkesini Kuzey Kore benzeri bir sisteme dönüştürdüğünü iddia etti. Avrupa Birliği'nin kararlı tutumu olmasaydı Rusya'nın saldırganlığının çok daha ileri boyutlara ulaşacağını söyleyen Zelenskiy, ABD ile Avrupa arasındaki iş birliğinin korunması gerektiğini ifade etti.

RUSYA'YA YENİ YAPTIRIM ÇAĞRISI

Rusya'ya yönelik yaptırımların gevşetilmesine karşı çıkan Zelenskiy, özellikle enerji alanındaki anlaşmaların Moskova'ya yeni finansman kaynakları sağladığını savundu. Dizel anlaşmasını eleştiren Ukrayna lideri, "Bu 'dizel anlaşması', Hürmüz Boğazı'nın küresel pazarlar üzerindeki etkisini telafi etmeye asla yetmeyecektir. Ancak savaşın finansmanı için doğrudan Putin'in cebine daha fazla para koyacaktır. Güçlü bir 22'nci AB yaptırım paketine ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı