Evinde çıplak dolaşan adam mahalleyi birbirine kattı

Evinde çıplak dolaşan adam mahalleyi birbirine kattıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ankara'da bir apartman dairesinde çıplak halde dolaşan kişi, kendisine tepki gösteren mahalle sakinleriyle tartışmaya girdi. Çıplak halde pencereye çıkarak tartışmayı sürdüren şahıs, çevredekilerin öfkesini daha da artırdı. Gerginliğin büyümesi üzerine mahalle sakinlerinden biri, şahsın bulunduğu dairenin penceresine art arda iki kez odun parçası fırlattı. Yaşanan ilginç anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Ankara'da bir apartman dairesinde çıplak halde bulunan kişi ile sokaktaki vatandaşlar arasında tartışma çıktı. Mahalle sakinlerinin tepkisi, şahsın pencereye çıkarak tartışmayı sürdürmesi üzerine daha da arttı.
CAMA ÇIKTI, ÇIPLAK HALDE MAHALLELİ İLE TARTIŞTI
Evinde çıplak dolaştığı belirtilen şahıs, kendisine tepki gösteren mahalle sakinleriyle pencere önünde karşı karşıya geldi. Çevredekilerin uyarılarına aldırış göstermeden cama çıkan şahsın yaşanan tartışma esnasında da çıplak olduğu anlar kameraya yansıdı.
EVE ODUN FIRLATTILAR
Gerginliğin devam ettiği sırada mahalle sakinlerinden biri, şahsın bulunduğu dairenin penceresine odun parçası fırlattı. Aynı kişinin kısa süre sonra ikinci kez odun atması da cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.