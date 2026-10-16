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Evinde çıplak dolaşan adam mahalleyi birbirine kattı

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Evinde çıplak dolaşan adam mahalleyi birbirine kattı Haber Videosunu İzle
Evinde çıplak dolaşan adam mahalleyi birbirine kattı
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Ankara'da bir apartman dairesinde çıplak halde dolaşan kişi, kendisine tepki gösteren mahalle sakinleriyle tartışmaya girdi. Çıplak halde pencereye çıkarak tartışmayı sürdüren şahıs, çevredekilerin öfkesini daha da artırdı. Gerginliğin büyümesi üzerine mahalle sakinlerinden biri, şahsın bulunduğu dairenin penceresine art arda iki kez odun parçası fırlattı. Yaşanan ilginç anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ankara'da bir apartman dairesinde çıplak halde bulunan kişi ile sokaktaki vatandaşlar arasında tartışma çıktı. Mahalle sakinlerinin tepkisi, şahsın pencereye çıkarak tartışmayı sürdürmesi üzerine daha da arttı.

CAMA ÇIKTI, ÇIPLAK HALDE MAHALLELİ İLE TARTIŞTI

Evinde çıplak dolaştığı belirtilen şahıs, kendisine tepki gösteren mahalle sakinleriyle pencere önünde karşı karşıya geldi. Çevredekilerin uyarılarına aldırış göstermeden cama çıkan şahsın yaşanan tartışma esnasında da çıplak olduğu anlar kameraya yansıdı.

EVE ODUN FIRLATTILAR

Gerginliğin devam ettiği sırada mahalle sakinlerinden biri, şahsın bulunduğu dairenin penceresine odun parçası fırlattı. Aynı kişinin kısa süre sonra ikinci kez odun atması da cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıBARBAROS:

Alkol Uyuşturucu kötüdür :))

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Haber Yorumlarıcemilk1987:

İnsanların eşi var çoluğu var çocuğu var madem evde çıplak dolaşıyorsun niye pencereyi açıyorsun

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Haber YorumlarıHakan Uman:

bizimde böyle bir komşu vardı bide cevabı beni kim şikayet ettiyse bende onu şikayet ediyorum evimi gözetliyorlar diye utanmaz.

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