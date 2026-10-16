Meriç Nehri'nde kaybolan 2 çocuk aranırken parçalanmış başka bir ceset bulundu

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Edirne'de Meriç Nehri'nde botun alabora olması sonucu kaybolan 2 çocuğu arama çalışmaları 2'nci gününde devam ederken, ekipler nehirde bedeninin yarısı bulunmayan başka bir ceset buldu.

YUNANİSTAN'A GEÇMEK İSTERKEN BİNDİKLERİ BOT ALABORA OLDU

Olay, Meriç Nehri'nin Bosnaköy yakınlarındaki NATO Köprüsü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Irak uyruklu 5 kişilik aile, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmek isterken bindikleri botun alabora olması sonucu nehre düştü. Anne, baba ve çocuklarından biri nehirdeki adacığa ulaşarak kurtulurken, akıntıya kapılan 2 çocuk kayboldu. Sudan çıkarılan 12 yaşındaki kız çocuğu ise kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

KAYIP ÇOCUKLAR ARANIRKEN PARÇALANMIŞ BİR CESET BULUNDU

Kayıp çocukları bulmak için nehirde arama çalışması başlatan ekipler, çalışmalar sırasında başka bir cesede rastladı. Bedeninin yarısının bulunmadığı belirlenen ceset, sudan çıkarılarak Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna götürüldü. Cesedin kimliğinin ve ölüm nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kayıp 2 çocuğun bulunması için yürütülen çalışmalara İzmir ve Tekirdağ'dan gelen jandarma su altı arama kurtarma ekipleri ile dalgıç polisler de katıldı. Ekiplerin Meriç Nehri'ndeki arama çalışmaları 2'nci gününde devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı