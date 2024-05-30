Menemen Belediyesi'nde işten çıkarılan 300 işçi eyleme devam ediyor: Olay kesinlikle siyasidir

31 Mart yerel seçimlerinde AK Partili Aydın Pehlivan'ın kazandığı İzmir'in Menemen Belediyesi'nde işten çıkarılan belediye işçileri eylemlerine devam ediyor. Menemen Belediyesi önünde gerçekleştirilen eylemlere CHP Menemen İlçe Başkanı Hüseyin Özbey, CHP Menemen Belediyesi Grup Başkan Vekili Necati Başar Eryılmaz ve Saadet Partisi Menemen İlçe Başkanı Servet Yıldız da destek verdi. Sabah saatlerinde belediye önünde toplanan işçiler "Gün gelecek devran dönecek başkan halka hesap verecek", "İş ekmek yoksa barış da yok" sloganları atarak seslerini bir kez daha yükseltti.

"BU OLAY TAMAMEN SİYASİDİR"

AK Partili Başkan Aydın Pehlivan'ın seçim yatırımı olarak işçi alımı yaptığını belirten CHP Menemen İlçe Başkanı Hüseyin Özbey şunları kaydetti; "Yaşanan olaylar tamamen siyasi. Menemen Belediyesi seçim sürecini fırsat bilerek yaklaşık 3 bin 800'e yakın işçiyi alarak Menemen'de bugün dört yüz kişiye yakın işçi çıkarmaktadır. İşçilerin alınmasına karşı değiliz ama seçim yatırımı olarak işçilerin duygularıyla oynandı. Belediye başkanı kucağına alıp sevdiği çocukların annelerini, babalarını işten çıkarmıştır. Onu tekrar kamuoyuna havale ediyorum. İnsanlığın vicdanına havale ediyoruz. Bu yaşanan olay kesinlikle siyasidir. Biz her zaman işçinin yanında olmaya devam edeceğiz. Sabah sekizde işin başına gelip akşam mesainin son dakikasına kadar çalışan emek veren işçilerimizi, arkadaşlarımızı işlerinden ettiler. Asla affedilecek bir durum değildir. Bu arkadaşların en kısa zamanda işlerinde iade edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Her daim yanlarında olacağız."

"SEÇİM BİTTİ BAŞKAN YOK"

Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan'ın seçimden sonra yok olduğunu ifade eden CHP Menemen Belediyesi Grup Başkan Vekili Necati Başar Eryılmaz, "Her Menemenliden dört kişi ve bir kişi Menemen'de çalışır durumda. 200 binlik bir belediye, beş bin kişi belediye de çalışıyor yani beş tane Menemenlinin bir tane belediye işine bakması mümkün değil. Bu akla mantığa uygun bir şey değil ama bu durumu yaratan Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan. Niçin bu durumu yarattı? Seçim gelsin, oyu alayım, belediye başkanı olayım diye. Belediye başkanı oldun hani neredesin? Biz burada muhatap bulmak isterdik. Belediye başkanını ya da meclis üyelerinin burada olup bu arkadaşların dertlerini nasıl çözecekler? 17. maddeden kapının önüne koyup da Kıbrıs'a kaçmak çözüm değil. Menemen'in sorunlarını, Menemen'in bütçesini buraya kilitlemek de doğru değil. Belediye başkanının görevi sorunlara çözüm bulmak. Nerede başkan? Seçim bitti başkan yok" şeklinde konuştu.

"MALİ KAYGIYLA 300 TANE İŞÇİYLE BELEDİYE KURTARILMAZ"

İşçilere desteğe gelen bir diğer isim Saadet Partisi Menemen İlçe Başkanı Servet Yıldız ise şöyle konuştu; "Mali kaygıyla 300 tane işçiyle belediye kurtarılmaz. O yüzden evlerde yatan hastaların, küçük çocukların bakılmakla yükümlü olan insanların hatırı varsa bu insanlarla ciddi ciddi oturup dert neyse, meselenin aslı neyse oturup konuşmayı Aydın Pehlivan'a tavsiye ediyorum. Şeffaf olmaya davet ediyorum. Menemen genelinde de bir beklenti olduğunu da ifade etmek istiyorum."