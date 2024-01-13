Mehmetçik, terör hedeflerini tek tek vuruyor: Son 24 saatte 57 terörist etkisiz hale getirildi
Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 9 askerimizin şehit olmasının ardından TSK Kuzey Irak'ta operasyonlarını artırdı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, operasyonların aralıksız devam ettiği belirtilerek, "Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı, kalmayacak! Kahraman Mehmetçik en zorlu arazide PKK'lı teröristlere hain saldırının bedelini ödetmeye devam ediyor. Son 24 saatte etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 57'ye yükseldi." denildi.
Kuzey Irak'ta yürütülen operasyonlarda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 57'ye yükseldi.
KUZEY IRAK'TA 9 ASKERİMİZ ŞEHİT
Kuzey Irak'taki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde üs bölgesine sızmaya çalışan PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 9 askerimiz şehit oldu, 4 askerimiz yaralandı.
OPERASYONLAR DEVAM EDİYOR
Hain saldırının ardından Mehmetçik bölgede operasyonlarını artırdı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, etkisiz hale getirilen terörist sayısının 57'ye yükseldiğini belirtti.
57 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Bakanlığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı, kalmayacak! Kahraman Mehmetçik en zorlu arazide PKK'lı teröristlere hain saldırının bedelini ödetmeye devam ediyor. Son 24 saatte etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 57'ye yükseldi. Operasyonlarımız kararlılıkla devam ediyor!"
MSB ŞEHİTLERİN İSİMLERİNİ AÇIKLADI
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen kahramanlarımızın isimlerini açıkladı.
Şehitlerimizin isimleri şu şekilde:
- Piyade Sözleşmeli Er Kemal Batur (Niğde)
- Piyade Üsteğmen Gökhan Delen (Aksaray)
- Piyade Uzman Çavuş Hakan Gün (Gaziantep)
- Piyade Uzman Çavuş Serkan Sayın (Adıyaman)
- Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir (Kahramanmaraş)
- Şehit Piyade Sözleşmeli Er Emrullah Gülmez (Kahramanmaraş)
- Piyade Uzman Çavuş Ahmet Köroğlu (İstanbul)
- İstihkam Sözleşmeli Er Murat Atar (Ordu)