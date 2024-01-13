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Mehmetçik, terör hedeflerini tek tek vuruyor: Son 24 saatte 57 terörist etkisiz hale getirildi

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Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 9 askerimizin şehit olmasının ardından TSK Kuzey Irak'ta operasyonlarını artırdı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, operasyonların aralıksız devam ettiği belirtilerek, "Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı, kalmayacak! Kahraman Mehmetçik en zorlu arazide PKK'lı teröristlere hain saldırının bedelini ödetmeye devam ediyor. Son 24 saatte etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 57'ye yükseldi." denildi.

Kuzey Irak'ta yürütülen operasyonlarda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 57'ye yükseldi.

KUZEY IRAK'TA 9 ASKERİMİZ ŞEHİT

Kuzey Irak'taki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde üs bölgesine sızmaya çalışan PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 9 askerimiz şehit oldu, 4 askerimiz yaralandı.

Mehmetçik, terör hedeflerini tek tek vuruyor: Son 24 saatte 57 terörist etkisiz hale getirildi

OPERASYONLAR DEVAM EDİYOR

Hain saldırının ardından Mehmetçik bölgede operasyonlarını artırdı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, etkisiz hale getirilen terörist sayısının 57'ye yükseldiğini belirtti.

57 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Bakanlığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı, kalmayacak! Kahraman Mehmetçik en zorlu arazide PKK'lı teröristlere hain saldırının bedelini ödetmeye devam ediyor. Son 24 saatte etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 57'ye yükseldi. Operasyonlarımız kararlılıkla devam ediyor!"

Mehmetçik, terör hedeflerini tek tek vuruyor: Son 24 saatte 57 terörist etkisiz hale getirildi

MSB ŞEHİTLERİN İSİMLERİNİ AÇIKLADI

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen kahramanlarımızın isimlerini açıkladı.

Mehmetçik, terör hedeflerini tek tek vuruyor: Son 24 saatte 57 terörist etkisiz hale getirildi

Şehitlerimizin isimleri şu şekilde:

  • Piyade Sözleşmeli Er Kemal Batur (Niğde)
  • Piyade Üsteğmen Gökhan Delen (Aksaray)
  • Piyade Uzman Çavuş Hakan Gün (Gaziantep)
  • Piyade Uzman Çavuş Serkan Sayın (Adıyaman)
  • Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir (Kahramanmaraş)
  • Şehit Piyade Sözleşmeli Er Emrullah Gülmez (Kahramanmaraş)
  • Piyade Uzman Çavuş Ahmet Köroğlu (İstanbul)
  • İstihkam Sözleşmeli Er Murat Atar (Ordu)

Mehmetçik, terör hedeflerini tek tek vuruyor: Son 24 saatte 57 terörist etkisiz hale getirildi

Haberler.com / Emre İliksiz - Güncel

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