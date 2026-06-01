Mehmetçikten öğrencilere sınav desteği

ÖMER YASİN ERGİN - Şırnak'ta görev yapan Mehmetçik, Uludere ilçesinde öğrencileri takviye eğitimlerle sınavlara hazırlıyor.

Şırnak'ta sınır güvenliğinin sağlanması, yasa dışı sınır geçişlerinin önlenmesi ve terörle mücadele faaliyetlerini sürdüren 48. Hudut Tugay Komutanlığınca, sosyal sorumluluk projesi kapsamında eğitime de katkı sunuluyor.

Valilik himayesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve 48. Hudut Tugay Komutanlığınca, kırsalda eğitim gören ve Liselere Geçiş Sistemi ( Lgs ) kapsamındaki merkezi sınav ile Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan 8. ve 12. sınıfta okuyan öğrencilerin başarılarının artırılması amacıyla "Mehmetçik Kurs Merkezi Projesi" hayata geçirildi.

Proje kapsamında öğretmenlik bölümlerinden mezun olan 27 yedek subay, hafta sonu Uludere'deki 4 ortaokul ve 3 lisede eğitim gören 96 öğrenciyi Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) ile sınavlara hazırlıyor.

Yedek subaylar, ortaokulda okuyan 63, lisede okuyan 33 öğrenciye Türkçe, İngilizce, matematik, fizik, kimya, biyoloji, tarih, fen bilimleri, coğrafya, edebiyat ve felsefe derslerinde hafta sonları takviye eğitim veriyor.

Öğrenciler, sınavlarda başarılarının artırılması hedefiyle sunulan eğitim desteği ile 7 okulda her hafta toplam 100 saat ilave ders görüyor.

Hafta içi örgün eğitime devam eden, proje kapsamında ilave eğitimlerle de desteklenen öğrenciler, sınavlara daha donanımlı hazırlanma fırsatı buluyor.

?"Öğrenciler, istekli ve heyecanlı"

Öğrencilere matematik eğitimi veren yedek subay Yunus Rugala, AA muhabirine, öğrencilere iyi bir lisede ve üniversitede eğitim görme hayallerini gerçekleştirmeleri için eğitim desteği sunduklarını söyledi.

Projede yer aldıkları için mutlu ve heyecanlı olduğunu ifade eden Rugala, eğitim verdikleri öğrencilerin iyi yerlere geleceklerine, ülkenin kalkınmasına katkı sağlayacaklarına ve ülkeyi en iyi şekilde temsil edeceklerine inandıklarını belirtti.

Rugala, şunları kaydetti:

"Onların gözlerindeki heyecan, en büyük motivasyon kaynağımız. Sınıflarımız dolu, öğrenciler son derece istekli ve heyecanlı. Başarının sadece imkanla değil aynı zamanda özveri, çalışkanlık ve azimle olabileceğine inanıyoruz. Bu çocuklarda o azmi görüyoruz. İleride onların iyi bir mühendis, doktor, avukat ve asker olabileceğine yürekten inancımız var."

-? ?"Bu projede yer almak, bizler için büyük bir heyecan ve gurur kaynağı"

Öğrencilere coğrafya eğitimi veren yedek subay Doğan Ortanca da eğitim desteği sunmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Ortanca, öğrencilerin hayallerindeki lise ve üniversiteye yerleşmeleri için ellerinden geleni yaptıklarını belirterek, "Bu projede yer almak, bizler için büyük bir heyecan ve gurur kaynağıdır. Öğrenciler, istekli bir şekilde derslere katılıyor. Onlarla birlikte olmak ve heyecanlarını görmek, heyecanımızı ve motivasyonumuzu artırmaktadır. Öğrencilerin kursa ilgisi oldukça yüksek. Amacımız, onlara yardımcı olmak. Onlar, ülkemizin geleceği. Onlara yatırım yaparsak ülkemize de en iyi yatırımı yapmış oluruz." dedi.

-? ?"Mehmetçiğin bize sunduğu bu katkıyı hiç unutmayacağız"

Orgeneral Edip Başer İmam Hatip Ortaokulunda okuyan 8. sınıf öğrencisi Bişenk Gül de kurs sayesinde hayalindeki liseye yerleşeceğine inandığını belirtti.

Kursta hem ders anlatıldığını hem de soru çözdüklerini dile getiren Gül, şunları söyledi:

"Çok güzel bir duygu, gurur verici. Ülkemizi koruyan kahramanlarımız, bizlere bilgi ve tecrübelerinden bahseden öğretmenlerimiz oldular. LGS'ye az bir süre kaldı. Anlamadığımız konuları veya daha önce sınavlarda çıkmış sorularla ilgili hocalarımız, bize çok güzel anlatım yapıyor. Mehmetçiğin bize sunduğu bu katkıyı hiç unutmayacağız. Bizlere çok değerli bir katkıda bulunuyorlar."

Taşdelen Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Emir Tong da gelecekleri için çaba gösteren Mehmetçiğe teşekkür etti.

Tong, "Geleceğimiz için çaba gösteriyorlar, onlara minnettarız. Hafta içi derslerimizi yapıyoruz ama bazen yeterli olmayabiliyor, bazı konuları anlamayabiliyoruz. Hafta sonu asker ağabeylerimizin yanına geliyoruz, sorularımızı çözüyoruz." ifadelerini kullandı.

Şehit Er Şeref Bulut Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Serdar Uysal da hayalindeki liseye yerleşmek için kursa katıldığını belirtti.

Şenoba Nurettin Asan Anadolu İmam Hatip Lisesinden Büşra Uysal, 12. sınıfta okuduğunu, proje sayesinde okulda gördükleri eğitimi daha da pekiştirdiklerini söyledi.

Kursla hafta sonunun daha verimli geçtiğini anlatan Uysal, Mehmetçik sayesinde üniversite hayaline daha da yaklaştığına inandığını dile getirdi.

Uysal, "Çok güzel ve gurur verici bir duygu. Burada tecrübe ve bilgilerini bize aktarmaları çok güzel. Derste hem disiplinli hem de samimi bir ortam oluştu. Çok mutluyuz. Hedefim hukuk okumak. Sınav için eksiklerimi kapatmaya çalışıyorum. Bu, çok güzel bir proje oldu." ifadelerini kullandı.

12. sınıf öğrencisi Viyan Babat da hedefinin sağlık bölümünde eğitim görmek olduğunu, sınava da bu amaçla hazırlandığını söyledi.

-? ?"Öğrencilerimizin sınavlarda büyük başarılar elde edeceğine inanıyoruz"

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mikail Demirtaş da projenin, eğitim alanında fırsat eşitliği sunması açısından çok kıymetli olduğunu belirtti.

Projenin öğrencilere büyük katkı sunduğunu ifade eden Demirtaş, şöyle konuştu:

"Mehmetçiklerimizin disiplinli bir şekilde ders anlatması, öğrencilerimizin motivasyonunu artırmıştır. Akademik gelişimlerinin yanı sıra öz güvenlerinin de ciddi anlamda geliştiğini gözlemliyoruz. Bu tür projelerin çocukların ufuklarını genişlettiğini görüyoruz. Akademik başarılarıyla birlikte sosyal gelişimlerine de büyük katkılar yapacağına inanıyoruz. Çocuklarımız hem ders hem de Destekleme ve Yetiştirme Kursu kapsamında eğitim görüyor. Mehmetçik Kurs Merkezi Projesi ile öğrencilerimizin sınavlarda büyük başarılar elde edeceğine inanıyoruz."