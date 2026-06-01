Aleyna Tilki'den müzik dünyasını sallayacak yapay zeka çıkışı: Benim ihtiyacım yok ama kullananlar var

Pop müziğin popüler isimlerinden Aleyna Tilki, müzik sektöründe yapay zeka kullanımına ilişkin yaptığı zehir zemberek açıklamalarla yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Sektördeki birçok sanatçının şarkılarında yapay zeka teknolojisinden faydalandığını öne süren Tilki, meslektaşlarına yönelik çok konuşulacak bir göndermede bulundu.

"BEN ÇOK İYİ ŞARKI SÖYLÜYORUM, İHTİYACIM YOK"

Yapay zekanın özellikle vokal performanslarını desteklemek amacıyla stüdyolarda sıkça tercih edildiğini belirten Aleyna Tilki, bu teknolojinin kimler tarafından kullanılması gerektiğine dair radikal bir yorum yaptı. Sesi yetersiz olan isimleri hedef alan ünlü şarkıcı, şu ifadeleri kullandı:

“Benim gibi sesi olmayanlar, yüksek notaya çıkamayanlar kullanabilir. Ben çok iyi şarkı söylüyorum, ihtiyaç duymuyorum.”

STÜDYO KAYITLARINDA YAPAY ZEKA İDDİASI

Daha önce de sahne performansları ve canlı vokal konusundaki özgüvenli çıkışlarıyla adından söz ettiren Aleyna Tilki, müzik piyasasındaki acı bir gerçeği de iddialarına ekledi. Tilki, günümüzde bazı sanatçıların stüdyo kayıtlarında ses düzeltme programlarının ötesine geçerek, tamamen yapay zeka destekli teknolojilerden yararlandığını ve gerçeği yansıtmayan vokal performansları ürettiğini öne sürdü.