Mehmet Türkmen'e Beraat... Erkan Baş: " Adaletin Tecelli Etmesi İçin İşçinin Alın Terinin Karşılığını Alması Lazım"

(GAZİANTEP)-"Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla tutuklu yargılanan BİRTEK-SEN Başkanı Mehmet Türkmen, beraat etti. Gaziantep Adliyesi önünde açıklama yapan TİP Genel Başkanı Erkan Baş, "Bugün de burada 'adalet tecelli etti' masalları falan dinlemek istemiyoruz. Türkiye'de adaletin tecelli etmesi için önce işçinin alın terinin karşılığı alınması lazım" dedi.

Sırma Halı işçilerine destek vermek amacıyla katıldığı basın açıklamasındaki ifadeleri nedeniyle "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla tutuklu yargılanan Birleşik Tekstil Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası (BİRTEK-SEN) Başkanı Mehmet Türkmen, Gaziantep 38. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmasında beraat etti.

Türkmen hakkında beraat kararı verilmesinin ardından Gaziantep Adliyesi önünde basın açıklaması düzenlendi.

Duruşmaya ilişkin bilgi veren Türkmen'in avukatı şunları kaydetti:

"Mehmet Türkmen hakkında bugün beraat kararı verildi. Duruşmada savcılığın mütalaası cezalandırılma yönündeydi. Mütalaa gerekçesi son derece ilginç. Mehmet Türkmen'in görevini yaptığı için, Mehmet Türkmen sendikacılık yaptığı için, iş cinayetine karşı çıktığı için, kamu düzenini bozduğu ileri sürülüyor. Vermiş olduğu bilgilerle, açıklamalarla kamu düzenini bozduğu ileri sürülüyor Yani savcılık makamının kamu düzeninden anladığı aslında bu mezba düzeni devam etsin. Kamu düzeninden anlaşılan bu kölelik sistemi devam etsin. İşçciler, patronlar karşısında tek kalsın asla örgütlenmesin, bir araya gelmesin, birleşmesin istiyor. Bir sendikacı da çıkıp işçileri örgütlemek istediğinde birleşmeye çalıştığında 'durun' diyorlar."

"MEHMET'İ SADECE İŞÇİNİN HAKKINI SAVUNDUĞU İÇİN TUTUKLUYORLAR"

Mehmet Türkmen'in annesi Ayşe Türkmen ise şu ifadeleri kullandı:

"Mehmet Türkmen'in annesi olarak iki aydır neler çektiğimi bilemezsiniz. Mehmet ne yaptı da iki ay cezaevinde yattı? Kimse bunu sormuyor. Orada ben savcıya soracaktım. Bırakmadılar. Mehmet ne yapmış? Hırsızlık mı? Mehmet tecavüzcü mü? Mehmet sadece fakir fukaranın işçinin hakkını savunduğu için tutukluyorlar."

ULUSLARARASI SENDİKALARDAN DESTEK

Duruşmayı takip etmek üzere Almanya'dan gelen liman işçisi ve Hamburg Eyalet Milletvekili Kay Jeger ise, "Mehmet Türkmen bir suç işlediği için hapiste değildi. Mehmet Türkmen doğruları ve gerçekleri söylediği için içerideydi" dedi

Birleşik Hizmet Sendikası (ver.di) Heilbronn Şube Başkanı Katharina Kaupp, duruşmada yaşananları ve Türkmen'in tutukluluk sürecini Almanya'ya döndükleri zaman kamuoyu ile paylaşacaklarını kaydetti.

Birleşik Kamu İş Konfederasyonu Başkanı Orhan Yıldırım ise "Sermaye ve iktidar emekçileri ayrıştırmaya çalışırken tüm emekçiler sınıf dayanışmasıyla bir araya gelebileceğini, bir araya geldiğinde de iktidarın, sermayenin ve yargının bütün tetikçiliğine rağmen davaları kazanabileceğini bir kez daha Mehmet Türkmen özelinde göstermiştir" diye konuştu.

"PATRONLARA SESİMİZİ YÜKSELTMEK İÇİN GELDİK"

KESK Eş Genel Başkanı Ahmet Karagöz de duruşmaya gelme nedenlerini şöyle açıkladı:

"Bugün burada hukuksuz yargılamalara, antidemokratik uygulamalara, emek düşmanı politikalara, adaletsizliğe, hukuksuzluğa işçinin, emekçinin alın teri üzerinde yaşamını kuran patronlara sesimizi yükseltmek için geldik."

DİSK Genel Başkan Yardımcısı Özkan Atar ise "İnsanlık mücadelesi veren bu insanları yok edemeyecekler, yıldıramayacaklar. Kazanan Türkiye işçi sınıfı olacak. Kazanan emekçiler olacak. Kazanan yurtseverler olacak" diye konuştu.

"TCK 217/A İPTAL EDİLSİN"

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGBS) Başkanı Gökhan Durmuş da "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçunu düzenleyen Türk Ceza Yasası'nın (TCK) 217/A maddesinin yürürlükten kaldırılması talebini yineleyerek, şöyle konuştu:

"TCK 217/A bütün gazetecilerin en büyük derdi. Şu anda TCK 217/A'dan tutuklu 3 tane meslektaşımız var. Son 1 yıl içerisinde 86 meslektaşımız soruşturmaya uğradı. Tutuklananlar, gözaltına alınanlar oldu. Bu yasa çıkarken şunu söylemiştik: 'Bu sadece gazetecileri ilgilendiren bir sorun değil. Bu ifade özgürlüğünü yok edecek bir kanun demiştik. Bunun örneğini Mehmet Türkmen'de gördük. Mehmet Türkmen sendikacılık faaliyetleri yaptığı için TCK 217/A gerekçesiyle iki aydır tutukluydu. Hakimlerin, savcıların keyfiyetiyle karar verebileceği bir madde. Bugün burada Mehmet Türkmen'in özgürlüğünü biz de Kutluyoruz. TCK 217/A iptal edilsin, kanun olmaktan çıkartılsın."

"CEZASIZLIK DEVAM EDİYOR"

Emek Partisi Genel Başkanı Seyit Aslan da duruşma sonrası yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

"Bugün Türkiye'de sendikal hak ve özgürlükler, saray düzeninin sermayenin ayakları altında istedikleri gibi çiğniyorlar. Grevler yasaklanıyor. İşten atılmalar oluyor. İş cinayetleri oluyor. Toplu iş sözleşmeleri ihlal ediliyor. Çıkıp diyor ki Cumhurbaşkanı, '23 yılda biz sendikal hak ve özgürlükleri genişlettik. Toplu iş sözleşmesi hakkını genişlettik. İşçi sağlığı ve iş güvenliği alanında çok ciddi önlemler aldık' diye utanmadan, sıkılmadan kamuoyuna beyanat veriyor. 23 Yılda 39 bine yakın işçi hayatını kaybetti. 200 bine yakın işçinin grevi yasaklandı. ve bu ülkede işçileri katledenler ne yazık ki yargılanmadı, ceza almadı. Cezasızlık devam ediyor."

Toplumsal Özgürlük Partisi temsilcisi ise "İşte bugün bu adliyede kurdukları tiyatro, Mehmet Türkmen şahsında sergiledikleri oyun Antep işçi sınıfını açlıkla ölüm çizgisi içerisinde çaresizliğe mahkum etmek içindir. Bugün onlarca kurum temsilcisi hep birlikte gösterdiğimiz dayanışmayla Antep oligarşisine bir uyarıda bulunmuş olduk" dedi.

Sosyalist Emekçiler Partisi Genel Başkanı Güneş Gümüş de iktidarı eleştirerek "İktidar, karşısına dikilenlere, eşitlik, özgürlük isteyenlere, bu halkı zorbalıkla yönetilmesine, yoksulluğa mahkum edilmesine karşı çıkanları mahkemelerle tehdit ediyor" dedi.

"ADALETİN TECELLİ ETMESİ İÇİN İŞÇİLERİN HAKKINI ALMASI LAZIM"

Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş ise şu ifadeleri kullandı:

"Hiç kimse bizimle oyun oynamasın. Bugün de burada 'adalet tecelli etti' masalları falan dinlemek istemiyoruz. Türkiye'de adaletin tecelli etmesi için önce işçinin alın terinin karşılığı alınması lazım. Türkiye'de adaletin tecelli edebilmesi için gözünü, kulağını, kolunu elini kaybeden işçilerin bu kayıplarına neden olan patronların hesap vermesi lazım. Türkiye'de adaletin sağlanabilmesi için 3 kuruş daha fazla para kazanmak uğruna emekçileri ölüme sürükleyen patronların ve onların iktidarının hesap vermesi lazım. Dolayısıyla biz bugün burada işçilerin emekçilerin ülkemizin eşitliği için özgürlüğü için insanca yaşayabilmesi için bize dayattıkları kölelik koşullarını kabul etmediğimizi, kabul etmeyeceğimizi ifade etmek için ama nihayetinde bugün anasını babasını patronların kar hırsı için toprağa vermiş kardeşlerimize borcumuzu bir kez daha hatırlamak için buradayız. Dolayısıyla bugün adalet sağlanmadı. Bugün açık bir hukuksuzluğa, açık bir yasa dışı eyleme şimdilik son verdiler. "

DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ferit Şenyaşar da "Bu karara sevinmiyoruz. 'Adalet yerini buldu' demiyoruz. Zaten Mehmet Türkmen'in iki ay boyunca tutuklu olması bir hukuksuzluktur. Bir suçtur" değerlendirmesinde bulundu.

EHP Genel Başkan Yardımcısı Nehir Sevim ise şunları kaydetti:

"Emekçi halkımız iş bulamamaktan korkuyor. İş bulsa işini kaybetmekten korkuyor. İşini kaybetmese ücretini alamamaktan korkuyor. Ücretini alsa her ay ne kadar ücretim eriyecek diye endişeli ve hepsinin ötesinde bir tezgahın başına geçse orada elini mi kaybedecek kolunu mu kaybedecek yaşamını mı kaybedecek bundan korkuyor bugün Mehmet Türkmen işte bununla suçlandı."

"NAMERTLİĞİNİZ ÖNÜNDE DİZ ÇÖKMEDİK"

Bağımsız Maden İş örgütlenme uzmanı Başaran Aksu da şu ifadeleri kullandı:

"Buradan TÜSİAD'a, burada Türkiye İşveren Sendikalarına, MÜSİAD'a, krallara, tanrılara, padişahlara sesleniyoruz. Onlara diyoruz ki, sizin önünüzde, sizin namertliğiniz önünde diz çökmedik, diz çökmeyeceğiz. İnatla üstünüze üstünüze yürümeye devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA