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Meclis kürsüsünde kalp krizi geçiren Saadet Partisi Milletvekili Hasan Bitmez hayatını kaybetti

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Meclis kürsüsünde konuşma yaparken kalp krizi geçiren Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez, 2 gündür verdiği hayat mücadelesini kaybetti. Ölmez, yoğun bakımda tutulduğu hastanede yaşamını yitirdi.

2 gün önce Meclis kürsüsünde konuşma yaparken aniden fenalaşan Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez, yere yığılmıştı. Kalp krizi geçirdiği öğrenilen ve ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Bitmez, yaşam mücadelesini kaybetti. 2 gündür yoğun bakımda tutulan Bitmez, yaşamını yitirdi.

DÜŞERKEN KAFASINI MERMER BASAMAĞA ÇARPMIŞTI

Bitmez salı günü Meclis'te 22 dakika süren konuşmasını tamamlayıp, Genel Kurula yönelik "Hepinizi saygıyla selamlıyorum." ifadesini kullandıktan hemen sonra yere yığılmıştı. Bitmez, bu sırada kafasını, kürsünün arkasında bulunan mermer basamağa çarpmıştı. Genel Kurul'daki milletvekillerinin kürsüye koşarak ilk müdahaleyi yaptığı Bitmez'e uzun süre kalp masajı uygulanmıştı. Bitmez, daha sonra Genel Kurul Salonu'na getirilen sedye ile ambulansa taşınıp, hastaneye götürülmüştü.

BAKAN KOCA: 11.50'DE VEFAT ETTİ

Sosyal medya üzerinden vefat haberini duyuran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "12 Aralık Salı günü TBMM Genel Kurulundaki konuşması sırasında rahatsızlık geçiren Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kocaeli Milletvekili Sn. Hasan Bitmez, tedavi altına alındığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi yoğun bakım servisinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün 11:50'de vefat etti. Sn. vekilimize Allah'tan rahmet, ailesine, Saadet Partisi başta olmak üzere tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekânı cennet olsun." açıklamasında bulundu.

Meclis kürsüsünde kalp krizi geçiren Saadet Partisi Milletvekili Hasan Bitmez hayatını kaybetti

YARIN İSTANBUL'DA DEFNEDİLECEK

Acı haberin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan Bitmez'in ailesini arayarak taziyelerini iletti. Öte yandan Hasan Bitmez için bugün 16.00'da TBMM'de resmi tören düzenlenecek. Bitmez'in cenaze namazı yarın Cuma namazının akabinde Fatih Camii'nde kılınacak ve ardından Merkez Efendi'de defnedilecek.

SAADET PARTİSİ'NDEN AÇIKLAMA

Saadet Partisi'nden yapılan açıklamada, "Genel Başkan Yardımcımız ve Kocaeli Milletvekilimiz Hasan Bitmez, Hakk'a yürümüştür. Kendisine Allah'tan rahmet; ailesine, camiamıza ve aziz milletimize başsağlığı diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu ise şu mesajı paylaştı: "Her zaman samimiyetine, gayretine ve fedakarlığına şahitlik ettiğimiz Genel Başkan Yardımcımız ve Kocaeli Milletvekilimiz Hasan Bitmez kardeşimiz Hakk'a yürüdü. Dava adamına yaraşır bir hayat sürdüğüne ve 'Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz.' Hadis-i şerifi sırrınca ölümüne hepimiz şahidiz! Ailesinin, camiamızın ve aziz milletimizin başı sağ olsun! Hasan kardeşimizin mekanı cennet, makamı âli olsun."

Meclis kürsüsünde kalp krizi geçiren Saadet Partisi Milletvekili Hasan Bitmez hayatını kaybetti

KURTULMUŞ'TAN TAZİYE MESAJI

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş da bir taziye mesajı yayımlandı. Kurtulmuş, "Kocaeli Milletvekilimiz Hasan Bitmez'i yapılan tüm müdahalelere rağmen maalesef kaybettik. Hasan Bitmez'e Allah'tan rahmet; ailesine, Saadet Partisi camiasına, Meclisimize ve milletimize başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun." dedi.

Meclis kürsüsünde kalp krizi geçiren Saadet Partisi Milletvekili Hasan Bitmez hayatını kaybetti

İYİ Parti lideri Meral Akşener: "Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'e Yüce Allah'tan rahmet, acılı ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun."

CHP Genel Başkanı Özgür Özel: "TBMM Genel Kurulu'nda geçirdiği rahatsızlığın ardından tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiğini derin üzüntüyle öğrendiğim Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'e Allah'tan rahmet, ailesine ve Saadet Partisi camiasına başsağlığı diliyorum."

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: "Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in vefatının üzüntüsü içerisindeyim. #HasanBitmez'e Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve Saadet Partisi camiasına başsağlığı ve sabır diliyorum."

HASAN BİTMEZ KİMDİR?

1969 yılında Giresun'un Alucra ilçesinde doğan Hasan Bitmez, İstanbul'da ilkokul eğitimi aldıktan sonra orta öğretimini Gebze İmam-Hatip Lisesi'nde tamamladı. Yüksek öğretimini El-Ezher Üniversitesi Usuluddin Fakültesinde tamamladı. GİLMDER (Gebze İmam Hatip Lisesi Mezunlar Derneği) kuruculuğunu üstlenen Bitmez ve bir süre de başkanlığını yaptı. Millî Gençlik Vakfı'nda 1999-2004 yılları arasında Teşkilatlanmadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı yaptı. 2000 Yılında Anadolu Gençlik Dergisini kurdu ve derginin Genel yayın yönetmenliğini yaptı. 2006-2010 yıllarında arasında IIFSO (International Islamic Federation of Student Organizations) Yönetim Kurulu Üyeliği ve 2010-2014 yılları arasında Şura Meclisi Başkanlığını yaptı.

Meclis kürsüsünde kalp krizi geçiren Saadet Partisi Milletvekili Hasan Bitmez hayatını kaybetti

SİYASETE REFAH PARTİSİ'NDE BAŞLADI

2008-2010 yılları arasında IYFO (International Youth Form)'nun Genel Başkanlığını yürüttü. Günümüzde ESAM (Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi) Genel Merkez Denetleme Kurulu Üyesi. İSBAM-İslam Birliği Araştırmaları Merkezi Başkanlığını yürütüyor. Siyasete Refah Partisi'nin Gebze ilçe teşkilatında başladı. Fazilet Partisi ve Saadet Partisinde çeşitli kademelerde görevler aldı. 2023 Türkiye genel seçimlerinde Kocaeli'den milletvekili seçildi. Günümüzde Saadet Partisinde Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Saadet Partisi 28. Dönem Kocaeli milletvekili.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Güncel

Hasan Bitmez Güncel Haberler

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Yorumlar (13)

haylaz_7367:

Allah rahmet eylesin, birileri belki utanır bekleyip göreceğiz

Yanıtla415
Ali Yurt:

Ne şehidi olmuş zamanı doldu gitti Allah rahmet eylesin

Yanıtla59
tolga cem:

Buna hükmi şehid denir. İnşaallah öyledir. Böyle ise mutsuz olduğun belli.Ama Allah'ın rahmeti büyüktür. Bazzı kalbi karalar için ise söylenecek söz şudur; Allah'ım sen hidayet ver...

33
haylaz_7367:

Ölen başkası olunca ne kolay dimi

03
mardinli yiğit:

emeklilik hakkını da kazanmamıştı.. emekli maaşı da olmayacak yani.

Yanıtla86
ati yakar:

Allahü Teala rahmet eylesin mekanı cennet olsun

Yanıtla132
ARSLANOĞLU Hakan:

Allah rahmet eylesin. Allah taksiratını affetsin.

Yanıtla130
Ersin Öztürk:

son sözü umarım birşeyler hatırlatır haramzadelere ALLAH VAR GAM YOK

Yanıtla1168
Muhalif:

Şehit oldu adam gerçekleri konuşarak gitti Allah rahmet eylesin.

Yanıtla1759
Ben Bensiz:

Allah rahmet eylesin.

Yanıtla143
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