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Marmaris'teki Turban Grand Yazıcı Otel, 15 Temmuz izlerini koruyor

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Muğla'nın Marmaris ilçesinde bulunan Turban Grand Yazıcı Otel, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında FETÖ üyesi askerler tarafından basıldı. Otelde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çalışma ofisi ve şehit polis Mehmet Çetin'in kaldığı oda, o geceki haliyle korunuyor. Odalarda atılan kurşun ve el bombasının izleri hala duruyor. Çalışma ofisinde 80'in üzerinde mermi izi bulunurken, şehit polisin odasında ise 40 kurşun izi numaralandırıldı.

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde 15 Temmuz darbe girişimi sırasında FETÖ üyesi askerler tarafından basılan 5 yıldızlı Turban Grand Yazıcı Otel, o gecenin izlerini taşıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çalışma ofisi olarak kullandığı oda ile şehit olan koruma polisi Mehmet Çetin'in kaldığı oda kapalı tutulup, o geceki haliyle korunuyor.

Marmaris ilçe merkezine 8 kilometre mesafedeki Turban mevkisindeki otelde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çalışma ofisi olarak kullandığı oda ile şehit koruma polisi Mehmet Çetin'in kaldığı oda, 8 yıl önceki gibi muhafaza edildi. Otelin sahibi turizmci Serkan Yazıcı'nın talimatı ile odalar kapatıldı ve hiçbir müşteriye verilmedi. Odalarda halen atılan kurşun ve el bombasının izlerinin olduğu kaydedildi. FETÖ üyesi askerler ile girdiği çatışmada şehit olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koruma ekibinden polis memuru Mehmet Çetin'in kaldığı odada, 40 kurşunun izleri ise tek tek numaralandırıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çalışma ofisinde de darbeci askerlerin ateşlediği 80'in üzerinde mermi izi göze çarpıyor. İki odanın pencereleri kırık halde muhafaza edilirken, duvar ile içerideki tüm eşyalarda kurşun izleri görülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Darbe Girişimi 15 Temmuz Marmaris Güncel Haberler

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