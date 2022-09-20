Marmaray metrosunda arıza! Seferler tek yönlü gecikmeli yapılıyor, duraklarda yoğunluk var

İstanbul'da Marmaray duraklarında akşam iş çıkışı saatlerinde büyük yoğunluk oluşmamaya başladı. Seferlerin tek yönlü yapıldığını ifade eden vatandaşlar, tepkilerini sosyal medyada dile getirdi.

BOSTANCI'DA TREN DURDU

Bazı vatandaşlar Bostancı'dan trenin durduğunu ve ilerlemediği aktarırken, diğer istasyonlardan görüntü paylaşan kullanıcılar ise dakikalarca trenin gelmediğini ve yoğunluk yaşandığını ifade ettiler.

"KISA SÜRE İÇİNDE NORMALE DÖNECEK"

Marmaray'dan da söz konusu arızayla ilgili açıklama geldi. Seferlerin en kısa sürede normale döndürülmesi için çalışıldığı belirtilen açıklamada, "Sayın yolcularımız enerji nakil hatlarımızda yaşanan aksaklık sebebiyle Erenköy-Maltepe arasında seferlerimiz gecikmeli yapılmaktadır. Bakım çalışmalarımız devam etmekte olup kısa süre içinde normale dönmesi beklenmektedir" ifadelerine yer verildi.

İşte sosyal medyada paylaşılan bazı görüntü ve tepkiler: