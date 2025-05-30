Marmaray'da Kavga: İki Çocuklu Adam Darbedildi

Marmaray'da Kavga: İki Çocuklu Adam Darbedildi
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Maltepe'de, iki çocuğuyla Marmaray'a binen bir kişinin, kapıda bekleyen bir kadına tepki göstermesi sonrasında başlayan tartışma, kavgaya dönüştü. Olayda darbedilen adamın burnunun kırıldığı belirtildi.

MALTEPE'de, iki çocuğuyla Marmaray'a binen bir kişi, kapı önünde bekleyen kadına tepki gösterdi. Başka yolcuların dahil olmasıyla tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Çıkan arbedede darbedilen adamın burnunun kırıldığı öğrenildi. Olayda korkan çocukları çevredeki yolcular sakinleştirmeye çalışırken o anlar başka bir yolcunun cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, bugün akşam saatlerinde Marmaray Süreyya Plajı durağında meydana geldi. İddiaya göre; iki çocuğuyla Marmaray'a binen bir kişi, kapı önünde bekleyen bir kadına tepki gösterdi. Taraflar arasında çıkan tartışmaya bir süre sonra başka bir kişi daha dahil oldu. Çıkan arbedede konuya sonradan dahil olan kişi, iki çocuklu adamın yüzüne yumruk attı. Çocukların korku yaşadığı olayın ardından Marmaray'dan inen taraflar durakta yürürken tekrar kavga etti. Duraktakiler ve güvenlik görevlilerinin araya girmesiyle kavga son bulurken darbedilen adamın burnunun kırıldığı öğrenildi. Yaşanan olayda korkan çocukları duraktaki kadın yolcular sakinleştirmeye çalışırken o anlar başka bir yolcunun cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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