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Marmara'nın batısı için yarın kuvvetli fırtına uyarısı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara'nın batısında yarın kuvvetli fırtına beklendiğini açıkladı. Çanakkale, Edirne ve İstanbul'un kuzey ilçelerinde kısa süreli fırtına, Kırklareli'nin Demirköy ve Vize ilçelerinde ise kuvvetli fırtına bekleniyor. Ulaşımda aksamalar ve olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü (MGM), Marmara Bölgesi için fırtına uyarısı yapıp, dikkatli olunması yönünde çağrıda bulundu.

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada; bölgenin batısında devam eden kuvvetli rüzgarın etkisini arttırıp, yarın Edirne'nin güneyi ve İstanbul'un kuzey ilçelerinde, güney ve güneybatı yönlerden kısa süreli fırtına (40-60, hamlesi 75 km/saat), Kırklareli'nin Demirköy ve Vize ilçelerinde kuvvetli fırtına (50-70, hamlesi 90 km/saat) şeklinde esmesinin beklendiği bildirildi. Açıklamada, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlemeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kırklareli Fırtına Edirne Ulaşım Güvenlik Doğal Afet Hava Durumu Güncel Haberler

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