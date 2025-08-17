Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler Kocaeli'de anıldı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler için anma programı düzenlendi.

Merkez üssü Gölcük olan depremde yaşamını yitirenler için Kavaklı sahilinde düzenlenen törende konuşan İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Marmara Depremi'nin Türkiye'nin yaşadığı en büyük felaketlerden biri olduğunu ifade ederek, 17 Ağustos gecesinde hayatını kaybedenlerin acısını yüreklerinde taşıdıklarını belirtti.

Karaloğlu, 17 Ağustos Depremi'nde hem milletin hem de devletin hatalarını görüp dersler çıkardığını dile getirerek, deprem yaşandığında afet yönetiminin 4 ayrı bakanlıkla yönetildiğini hatırlattı.

Depremden çıkarılan dersler sonucu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 2009 yılında Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) kurulduğunu hatırlatan Karaloğlu, Bütünleşik Afet Yönetim Sistemi'ne geçildiğini bildirdi.

Karaloğlu, afet yönetiminin yalnızca afet olduktan sonra yönetilen bir süreç olmadığını kaydederek, afete hazırlığın ve risk yönetiminin de önemine değindi.

Bütünleşik Afet Yönetimi'nde AFAD Başkanlığının önceliğinin riski yönetmek olduğuna dikkati çeken Karaloğlu, "Bugün bunu 17 Ağustos'a göre çok iyi yapıyoruz. İyi bir yerdeyiz. Tamam mıyız? Hayır. Eksiğimiz var. Daha gideceğimiz çok yol var. Şehirlerimizi, riskli alanlarımızı dönüştürmemiz gerekir. 2021'den sonra Türkiye'nin 81 ilinde İl Afet Risk Azaltma Planları (İRAP) var. Belirlenen risklerin hangi kurum tarafından çözüleceğinin ve ne kadar sürede çözeceğinin planları var. Yakın zamanda Kocaeli'de de İRAP yeniden gözden geçirildi." ifadelerini kullandı.

Karaloğlu, Türkiye'nin artık sadece afet ortaya çıktıktan sonra krizi yöneten değil kriz öncesinde ve afet sonrasında can ve mal kaybını azaltacak bir yönetim sistemi benimsediğini kaydetti.

Türkiye'nin deprem konusunda yaptığı tüm iyileştirmelere rağmen, 6 Şubat depremlerinde yaşanan büyük yıkımın temel nedeninin, depremin büyüklüğü ve bölgenin coğrafi yapısı olduğunu söyleyen Karaloğlu, "Hedefimiz 100 bin arama kurtarma ekibi oluşturmak. Hem kamu kurumları hem sivil toplum eliyle bunun çoğunu hallettik. Türkiye, 6 Şubat depremlerinden sonra dünyanın en büyük iyileştirme faaliyetini gerçekleştiriyor. Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yıl sonunda 453 bin konut ve iş yerinin hak sahiplerine teslimini tamamlamış olacağız." diye konuştu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sevilay Tuncer, 17 Ağustos gecesi hayatını kaybedenleri rahmetle andığını belirtti.

Tuncer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, 2012'de başlatılan deprem dönüşümüyle Türkiye'de riskli yapıların yenilendiğini hatırlatarak, 3,3 milyon konutun dönüşümünün tamamlandığını ve 12 milyon vatandaşa güvenli yapıların teslim edildiğini söyledi.

Afetlere hazırlığın bitmeyen bir süreç olduğunu vurgulayan Tuncer, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenleri anarak devletin tüm imkanlarının burada da seferber edildiğini hatırlattı.

Tuncer, devletin tüm kurumlarının afet yönetiminde aynı hedef doğrultusunda çalıştığını ifade ederek, bu uyumun afet öncesinde olduğu kadar afet sonrasında da önemli olduğunu kaydetti.

Afetlerin önlenemeyeceğini ama yıkımın önüne geçilebileceğini söyleyen Tuncer, "Depremler, seller, yangınlar, iklim değişikliğinin etkileri artık daha sık kapımızı çalıyor. İşte bu nedenle şehirlerimizi afete dirençli, iklim dostu, kimlikli ve yaşanabilir hale getirmek en büyük önceliğimizdir. Afet erken uyarı sistemleriyle donatılmış, millet bahçeleri ve toplanma alanlarıyla güvenliği sağlanmış şehirler olana dek durmayacağız." ifadelerini kullandı. ???????

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, 26 yıl sonra aynı hüznü yüreklerinde taşıdıklarını belirterek, depremde hayatını kaybedenlere rahmet diledi.

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, yıkılan binaların tekrar inşa edilebileceğini ama kaybedilen canların geri gelmeyeceğini dile getirerek, Allah'tan bir daha o günleri yaşatmamasını temenni etti.

Konuşmaların ardından kursu başarıyla tamamlayan Gölcük Arama Kurtarma Derneği (GESOTİM) kursiyerlerine sertifikaları protokol üyelerince verildi.

Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

Törene, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Kocaeli Milletvekili Veysal Tipioğlu, Gölcük Deniz Ana Üs ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Yücel Korkut, Gölcük Kaymakamı Müfit Gültekin, İl Jandarma Komutanı Murat Bozkurt, siyasi parti temsilcileri, arama kurtarma ekipleri ve vatandaşlar katıldı.