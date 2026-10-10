Mardinli yazılım mühendisi Gazali, TEKNOFEST’te iki ödül kazandı

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde yaşayan yazılım mühendisi Gazali Kepenç (24), TEKNOFEST 2026'da tek başına geliştirdiği 'VigilChain' adlı projeyle Blokzincir Yarışması'nda Türkiye birincisi oldu. Kepenç'in geliştirdiği 'VigilChain' sistemi, hastaların kişisel verilerini ve mahremiyetini koruyarak ilaçların yan etkilerini bildirmelerini amaçlıyor. Babası İsrafil Kepenç ise kızıyla gurur duyduğunu belirterek, "Çocuklarımın eğitime her zaman önem verdim ve hepsini çok şükür okuttum. Böyle bir başarı elde etmek herkesin harcı değil. Bize gurur verici bir tablo ortaya koydu, verdiğimiz emeği boşa çıkarmadı. Beni çok gururlandırdı, onunla iftihar ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kızıltepe ilçesinin kırsal Çınarcık Mahallesi'nde yaşayan 8 çocuklu ailenin 6'ncı çocuğu olan Gazali Kepenç, Kızıltepe Furkan Doğan İmam Hatip Lisesi'ni bitirip Konya Teknik Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü'nden dereceyle mezun oldu. Kepenç, TEKNOFEST 2026'da tek başına geliştirdiği 'VigilChain' projesiyle Blokzincir Yarışması'nda Türkiye birinciliği ve Ticarileştirme Potansiyeli Ödülü kazandı. T3 Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde, 157 paydaş kurumun desteğiyle 30 Eylül-4 Ekim tarihleri arasında Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda düzenlenen festivalde Kepenç, 32 takım arasından birinci oldu. Kepenç, Blokzincir Yarışması birincilik ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan, Ticarileştirme Potansiyeli Ödülü'nü ise TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'dan aldı.

İLAÇLARIN YAN ETKİLERİ GÜVENLİ BİÇİMDE BİLDİRİLEBİLECEK

Kepenç'in geliştirdiği 'VigilChain' sistemi, hastaların kişisel verilerini ve mahremiyetini koruyarak ilaçların yan etkilerini bildirmelerini amaçlıyor. Sistemle hastaların kimlik, adres, hastane ve doktor bilgileri gizli tutuluyor. Hastalar, reçeteyle aldıkları ilaçları kullandıktan sonra tek seferlik bildirim yapabiliyor. Bildirimler blokzincir sistemine kaydediliyor ve Sağlık Bakanlığı tarafından takip edilebiliyor. Aynı ilaçla ilgili kısa süre içinde çok sayıda bildirim gelmesi durumunda ilgili ilaç hakkında inceleme başlatılabilmesini hedefleyen sistem, ilaç yan etkilerinin daha güvenli şekilde raporlanmasını amaçlıyor.

'BAKANLIK TARAFINDAN KONTROL EDİLEBİLİYOR'

Projesini danışmanının uluslararası makalesinden ilham alarak geliştirdiğini belirten Kepenç, "Bu sistemle asıl hedefim, insanların kullandığı ilaçların yan etkilerini bildirmekten çekinmesidir. Dünya Sağlık Örgütü de bunu söylüyor, 100 insandan sadece 5'i yan etkisini bildirebiliyor. Ben de 'bir sistem yapayım, bunu Blokzincire bağlayayım ki başkası göremesin' diyerek yola çıktım. Hastanın kişisel verilerini ve bilgilerini gizleyebiliriz. Bu amaçla doktor hastaya bir reçete yazdığında o reçeteyle kişi kendisi bu ilaçları kullandıktan sonra tek seferlik bir yorum yapabiliyor. Ben bu yorumu kendisi yazdığında ismini gizleyebiliyorum, doktorun ismini verirse doktorun ismini gizleyebiliyorum. Yani hem hastane bilgilerini hem kendi adres bilgilerini tamamen gizleyerekten hiç kimsenin göremeyeceği bir şekilde yorum yapabilmesini sağlıyorum. Bu yorumlar tamamen Blokzincire düşüyor ve bu Sağlık Bakanlığı tarafından kontrol edilebiliyor. Tabii tek bir kişi yorum yaptığında hemen Sağlık Bakanlığı işlem yapmıyor. Bir haftada aynı ilaç üzerinden 30-40 yorum geldiyse, Sağlık Bakanlığı o zaman bu ilaçla ilgili bir sıkıntının olduğunu anlayabiliyor. Sistemim tamamen bunun üzerine odaklı. Projemi gerçek hayata dönüştürülebileceğini gördükleri için jüri bana 'Ticarileştirme potansiyeli ödülü' verdi. Ayrıca 32 takım arasında birincilik ödülü almış bulunmaktayım" dedi.

'BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ TARİFSİZ BİR HİS'

Yaklaşık 7 aylık çalışmayla sistemi kullanılabilir bir yapıya kavuşturduklarını belirten Kepenç, "Takım olarak tek kişiyim, danışman hocam var. Danışman hocamın bu konu üzerinde bir uluslararası makalesi bulunmaktadır. Kendisi 'Bu sadece makale üzerinde durmasın, biz bir de bunu projeye çevirelim' dedi. Bu şekilde başladık. Şubat ayından beri başladık, yaklaşık 7 ay oldu. 7 ay içerisinde biz bunu çalışılabilir bir sisteme dönüştürdük. Devam etmeyi düşünüyoruz, ileride bu projeyi de yayınlayabiliriz. Aslında hiç beklemiyordum, çok güzel bir duygu. Sadece 32 takım değil aslında buna en baştan beri başvuran binlerce insan var. Hatta bize sayı olarak 17 bin civarında başvuru alındığı söylendi. Yani bu kadar sayı üzerinden birinci alabilmek çok gurur verici bir his. Bir de bu gurur verici başarının Mardin'den gerçekleşmesi ve en önemlisi kızlara kendi memleketlerinde inandıkları takdirde büyük başarılar elde edebileceklerini gösterebilmek benim için ödüllerin en büyüğü oldu. TEKNOFEST, ortaokuldan yetişkinlere kadar herkesin hayallerine ulaşmasını sağlayan muazzam bir ekosistem. Emek veren hiçbir gencin çabası boşa gitmiyor. Çok güzel eğitimler veriliyor, iş imkanları sağlanıyor. O yüzden bence TEKNOFEST'e kesinlikle insanların katılması lazım. Yaş fark etmeksizin birçok yarışma alanı gördüm. Sadece biz gençler değil, 30-40 yaşlarındaki insanlar bile başvurabiliyor. O yüzden TEKNOFEST bence çok heyecan verici, çok gururlandırıcı bir alan" diye konuştu.

'KIZIMLA İFTİHAR EDİYORUM'

Babası İsrafil Kepenç ise kızıyla gurur duyduğunu belirterek, "Çocuklarımın eğitime her zaman önem verdim ve hepsini çok şükür okuttum. Çocuklarımın kimisi ilahiyat fakültesini bitirdi, kimisi İslam Bilimleri Fakültesi'ni bitirdi, kimisi hafız oldu. Gazali kızım da yazılım mühendisliği okudu. Şimdi de TEKNOFEST Türkiye 1'incisi oldu. Çok gururluyum, mutluyum, sevinçliyim. Böyle bir başarı elde etmek herkesin harcı değil. Bize gurur verici bir tablo ortaya koydu, verdiğimiz emeği boşa çıkarmadı. Beni çok gururlandırdı, onunla iftihar ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı