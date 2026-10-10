Manisa Akhisar'da yanan otomobilde erkeğe ait ceset bulundu, soruşturma başlatıldı

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Manisa'nın Akhisar ilçesinde yanan otomobilde bir kişinin cansız bedeni bulundu.

Kayalıoğlu Mahallesi'nde yol kenarında yanan otomobili gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangını söndürmesinin ardından otomobilde bir erkeğe ait ceset bulundu.

Olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından ceset, kimliğinin belirlenmesi ve otopsi yapılması için İzmir Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA