Mardin'de Süryaniler 'Doğuş Bayramı'nı Kırklar Kilisesi'nde kutladı

MARDİN'de Süryaniler, Hz. İsa'nın doğuşunu simgeleyen ve Hristiyanların ilk dini bayramı olarak kabul edilen ' Doğuş (Yaldo) Bayramı'nı Artuklu ilçesindeki Kırklar Kilisesi'nde düzenlenen ayinle kutladı. Vali Tuncay Akkoyun, kilisenin kabul salonunda cemaatle bayramlaştı.

Hristiyanların 'Noel Yortusu', Süryanilerin ise 'Yaldo Bayramı' olarak andığı Doğuş Bayramı dolayısıyla Artuklu ilçesindeki tarihi Kırklar Kilisesi'nde ayin yapıldı. Ayini Mardin-Diyarbakır Metropoliti Saliba Özmen yönetti. Ayinde Hz. İsa'nın doğduğu mağarada bulunuşu ve ısıtılması, ateş yakılarak canlandırıldı. Mum yakılıp dilek tutulduğu törende kadınlar korosu ilahiler okudu. Ayinde birlik ve beraberlik ile dünya barışı için dua edildi. Süryanice ve Türkçe ilahilerle devam eden ayinde katılımcılar kutsandı. Ayin sonunda kilise bahçesinde bir araya gelen cemaat üyeleri bayramlaştı. Bayramda 10 gün boyunca hayvansal gıda bulunan yemeklerden uzak durularak oruç tutulacak.

'DÜNYANIN MARDİN'E İHTİYACI VAR'

Vali Tuncay Akkoyun ve il protokolü, kilise kabul salonunda Süryanilerin bayramını kutladı. Vali Akkoyun, konuşmasında kentte farklı dinlere mensup insanların yıllardır huzur ve barış içerisinde bir arada yaşadığını ifade ederek, " Mardin ; farklı etnik yapıda, farklı inançta insanları nasıl bir arada kardeşlik içerisinde, huzur içerisinde yaşayabileceğini göstermesi açısından da dünyaya örnek bir şehirdir. Birlikte yaşamanın en güzel örneğidir. Dünyanın Mardin'e ihtiyacı var. Bizler de Mardin'de bu birliği, beraberliği yaşamak, yaşatmak için sürekli bir aradayız. Bugün 'Doğuş Bayramı' vesilesiyle bir araya geldik. Hristiyan kardeşlerimizle Sayın Metropolit başta olmak üzere tebriklerimizi ilettik. Onlarla hasbihal ediyoruz, sohbet ediyoruz. Önümüzde ramazan ayı, 3 aylara girdik. Ramazan ayında da iftar sofralarında Sayın Metropolit ve ilimizde bulunan farklı inançtaki kardeşlerimizle aynı iftar masasında buluşuyoruz. Dolayısıyla bunlar çok önemli. Daha güçlü Türkiye için hem dua ediyoruz, çalışıyoruz, çabalıyoruz. Hepimizin ortak dileği, duası ülkemizin dünyanın en büyük ülkelerinden biri olmasıdır. Bunun için de şunu biliyoruz ki; öncelikle birliğimizi, beraberliğimizi kuvvetlendirmemiz gerekiyor. Özellikle 'Terörsüz Türkiye' sürecinin de bu birliği, beraberliği pekiştirmesi açısından önemli bir fırsat olduğunu biliyoruz. Buna inanıyoruz. Ben bu vesileyle Sayın Metropoliten şahsında tüm Hristiyan kardeşlerimiz 'Doğuş Bayramı'nı tebrik ediyorum. Sağlık, mutluluk, esenlik diliyorum" dedi.

'BÜTÜN DÜNYAYA SELAMETİ İSTİYORUZ'

Mardin-Diyarbakır Metropoliti Saliba Özmen ise konuşmasında Mardin'in dünya için model olduğunu belirterek, "Özellikle bizim için kutsal ve değerli olan ülkemizin, devletimizin bereketi, sulhu, selameti, huzuru, esenliği çok önemlidir. Dualarımıza bunun sağlanması için, bunun yerine gelmesi için hep dile getiririz. Hep ülkemize iyiliği isteriz, dua ederiz. Öyle bir ülkeye sahibiz ki; güçlü bir ülke; ordusuyla, askeriyle, insanlarıyla, yapısıyla, coğrafyasıyla, değerleriyle gerçekten çok güçlü bir ülke. Umarım bu manevi değerler ülkemizi daha da güçlendirir. Orta Doğu'ya bir model sunar ve bütün dünyaya barışın, huzurun, esenliği, nedenli önem olduğu gerçeği ortaya çıkartır. Mardin özelinde gördüğünüz gibi Arap'ıyla, Türk'üyle, Süryani'siyle, Ermeni'siyle, Hristiyan'ıyla, Müslüman'ıyla, Yahudi'siyle, Ezidi'siyle herkesin mutlu olması, herkesin birbiriyle saygı ve sevgi çerçevesi içinde yaklaşması önemlidir, değerlidir. Her zaman diyoruz; Mardin dünya için modeldir, örnektir ve özellikle ülkemizin şahsında bütün dünyaya sulhu selameti istiyoruz. Barışı istiyoruz. Rab Allah ülkemizi bereketlesin. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bütün devlet erkanımıza sağlık ve mutluluk diliyoruz" diye konuştu.