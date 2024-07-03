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Mardin'de kayınvalidesini terlikle döven kadın serbest bırakıldı

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Mardin'de bir kadın, kayınvalidesini terlikle dövdükten sonra otomobiliyle çarparak yaraladı. Olay güvenlik kamerasına yansırken, saldırganın serbest bırakılması tepkilere neden oldu.

MARDİN'de S.D.Ç., ablasıyla önünü kestiği kayınvalidesi Neriman Çekin'i (57), ayağından çıkardığı terlikle darbedip, ardından otomobiliyle çarparak yaraladı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, S.D.Ç.'nin serbest bırakılmasına tepki gösteren Neriman Çekin, "Kolum ve bacağım kırık, platin takıldı. Bu nasıl bir kanundur ki onları serbest bıraktılar" dedi.

Olay, 20 Haziran'da Artuklu ilçesi 13 Mart Mahallesi Emniyet Caddesi'nde meydana geldi. S.D.Ç., sokakta yürüyen kayınvalidesi Neriman Çekin'in önünü otomobille kesti. Ardından ablasıyla otomobilden inen S.D.Ç., ayağından çıkardığı terlikle Çekin'i darbetti. Çevredekilerin araya girmesine rağmen vurmaya devam eden S.D.Ç., daha sonra bindiği otomobilini Çekin'in üzerine sürüp çarptı. Savrulup yere düşen Çekin yaralanırken, S.D.Ç. tekrar otomobilden indi. Bir süre bekledikten sonra ablasıyla otomobile binen S.D.Ç. bölgeden uzaklaştı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Neriman Çekin, hastaneye kaldırılıp tedaviye alındı. Ayağında ve kolunda kırıklar oluşan Çekin, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Bu arada, gözaltına S.D.Ç., küçük yaşta çocuğu olduğu için ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

'HER TARAFIM KIRIK DÖKÜK'

Neriman Çekin, gelininin serbest bırakılmasını tepki göstererek, şunları söyledi:

"3 yıl önce oğlum internet üzerinden bu kadınla tanıştı, biz de gidip istedik. Düğünden hemen sonra kadının normal biri olmadığını fark ettik. Daha önce de beni darbetmişti. Önce küfürler ve hakaretler, sonra beni mahallede darbetti. Tüm mahalleli buna şahittir. O olaydan sonra bir daha kendisiyle görüşmedim. Oğlum 15 gün önce izne gelmişti. Biz dahil olmadık, onlar birbirleriyle görüştüler. Olaydan bir gün önce gece beni aramıştı ama ben fark etmemişim. Bu kez saat 10.00 gibi beni aradı. Telefonda çok ağır hakaretler, küfürler etti. Numarası bende olmadığı için tanıyamadım. Eşim de dedi ki, 'Karakola gidelim, bakalım bu numara kimin' diye. Sonra eşimle beraber çıktım, eşim alışverişe çıktı, ben de emniyete uğradım. Bu numaranın kimin ait olduğunu ve çok rahatsız ettiğini, ağır hakaretlerde bulunduğunu söyledim. Polis memurları daha sonra fotoğrafını göstererek, kim olduğunu sordu. Ben de 'Gelinimdir' dedim. Polis de 'O zaman gelininiz tarafından rahatsız ediliyorsunuz' dediler. Sonra eve gitmek için oradan çıktım. Sonra bu abla ile kardeş beni takip etmişler. Yol ortasında, kameralara da yansıyor, beni darbettiler. Hem beni darbettiler hem de arabayla çarpıp üzerimden geçemeye çalıştılar. Şu an kolumda platin var, ayağımda platin var ve ayağa kalkacak gücüm yok. Hakimlere, savcılara sesleniyorum. Ben acılar içindeyken bu kadın nasıl oluyor da elini kolunu sallayarak dışarıda geziyor?"

DHA'nın iddialarla ilgili ulaştığı S.D.Ç. ise açıklama yapmak istemediğini söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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