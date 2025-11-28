Haberler

Mardin'deki aile katliamında sır perdesi aralanıyor! Tutuklu sayısı 2'ye yükseldi

Mardin'deki aile katliamında sır perdesi aralanıyor! Tutuklu sayısı 2'ye yükseldi
Güncelleme:
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 3 kişilik bir ailenin sır dolu ölümüyle ilgili yen gelişmeler yaşandı. Cinayetlerde kullanılan silahla birlikte yakalanan komşu M.C. "Delil karartma" ve "Kasten öldürme suçundan tutuklandı. Soruşturma kapsamında M.C'ye yardım eden V.E'de "Delil karartma" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Böylelikle soruşturmada tutuklu sayısı 2'ye yükseldi.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde evlerinde başlarından vurulmuş halde bulunan 3 kişilik ailenin sır dolu ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada yeni gelişme yaşandı.

3 KİŞİLİK AİLENİN CANSIZ BEDENLERİ BULUNDU

Olay, 25 Kasım'da gece saatlerinde Kızıltepe ilçesi Turgut Özal Mahallesi Mardin Caddesi'ndeki Hacı Şeyhmus Can Apartmanı'nın 2'nci katındaki dairede meydana geldi. Kaya ailesinden haber alamayan komşuları, mahalle muhtarı ile birlikte kapıyı açarak içeri girdi. Evde yapılan kontrolde baba Mehmet Kaya (37), eşi Berna Kaya (33) ve çocukları Samyeli Kaya'nın (5) başlarından silahla vurulmuş halde hareketsiz yattığını gördü. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kontrolde 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Cansız bedenler otopsi için morga götürüldü.

CENAZELERİ DEFNEDİLDİ

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Berna Kaya ile kızı Samyeli Kaya'nın cenazeleri, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki otopsi işlemlerinin ardından Van'ın Tuşba ilçesine bağlı Akköprü Mezarlığı'nda yan yana toprağa verildi. Mehmet Kaya'nın cenazesi ise Savur ilçesine bağlı kırsal İşgören Mahallesi'nde defnedildi.

BOĞUŞMA İZİ VE KAPIDA ZORLAMA YOK

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemede silahın evde bulunmadığı ortaya çıktı. Evde boğuşma izine rastlanmazken, kapıda zorlanma olmadığı da belirlendi.

ÇOCUĞUN CESEDİ KANEPEDE, ANNE-BABANIN ODADA

Samyeli'nin cansız bedeninin kanepede, anne ve babasının ise odanın ortasında olduğu olayla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü tarafından özel ekip kuruldu. Soruşturma kapsamında ilçedeki bütün Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve güvenlik kameraları incelemeye alındı. Ayrıca ailenin komşuları ve akrabalarının da ifadelerine başvuruldu.

TABANCA KOMŞUNUN EVİNDEN ÇIKTI

Soruşturma kapsamında ailenin komşuları M.C., olayda kullanıldığı değerlendirilen tabanca ile birlikte yakalandı. M.C. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

TUTUKLU SAYISI 2'YE YÜKSELDİ

Ailenin avukatlarından Nurullah Öner, adliye çıkışı yaptığı açıklamada, M.C.'nin "Delil karartma" ve "Kasten öldürme" suçundan tutuklandığını açıkladı. Soruşturma kapsamında ayrıca M.C.'ye yardım ettiği iddia edilen V.E. de gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan V.E. de "Delil karartma" suçundan tutuklandı. Böylece soruşturmada tutuklu sayısı 2'e çıktı.

