Türkiye 65 yıldır peşindeydi! 'Tarihin kayıp hazinesi' anavatanına dönüyor

Anadolu tarihinin kayıp hazinelerinden biri olan Boubon Antik Kenti kökenli bronz heykel, Roma İmparatoru Marcus Aurelius'u bir filozof olarak tasvir ediyor. Burdur'daki Boubon Antik Kenti'nde 1960'lı yıllarda yapılan kaçak kazılarla yurt dışına kaçırılan heykel, milattan sonra 2'nci ve 3'üncü yüzyıllara tarihlendiriliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Ohio eyaletinde bulunan Cleveland Sanat Müzesi koleksiyonuna dahil edilen heykel, Türkiye'nin 65 yılı aşkın bir süredir peşinde olduğu eserlerden biriydi.

Boubon Antik Kenti'nden kaçırılan eserler, Prof. Dr. Jale İnan öncülüğündeki araştırmalarla gündeme getirilmiş ancak Marcus Aurelius heykelinin Türkiye'ye iadesi bugüne kadar mümkün olmamıştı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın uzun yıllardır süren çalışmaları ve önceki yıllarda toplanan bilimsel veriler, Marcus Aurelius heykelinin Boubon Antik Kenti'ndeki Sebasteion yapısına ait olduğunu kanıtladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile New York Manhattan Bölge Savcılığı ve Amerikan İç Güvenlik Soruşturmaları Birimi arasında 2021'de başlayan iş birliği sayesinde, Lucius Verus, Septimius Severus ve İmparator Caracalla'ya ait heykeller de dahil olmak üzere birçok Boubon kökenli nadide eser anavatanına döndü.

MAHKEME TÜRKİYE'Yİ HAKLI BULDU

Bakanlığın arşiv belgeleri, akademik araştırmalar ve antik kentteki kazı çalışmaları heykelin orijinal yerini açıkça ortaya koydu. Antik kentte yapılan yoğun kaçak kazılar hakkında bilgi sahibi olan görgü tanıklarının ifadeleri, bilimsel verileri destekleyince Manhattan Bölge Savcılığı ve Amerikan İç Güvenlik Soruşturmaları Birimi (HSI), Türkiye'nin iade talebini haklı bularak Cleveland Sanat Müzesi'ndeki heykele el konulmasına karar verdi.

BİLİMSEL VERİLERLE KANITLANDI

Cleveland Sanat Müzesi, el koyma kararına karşı Ekim 2023'te mahkemeye başvurarak heykelin kökeninin kesin olmadığı yönünde itirazda bulundu. Ancak, Türkiye'nin sunduğu bilimsel veriler ve titiz analizler, müzenin bu itirazını çürüttü.

Kültür ve Turizm Bakanlığı güçlü kanıtlara rağmen uzlaşmacı bir yaklaşım göstererek Cleveland Sanat Müzesinin bilimsel analiz çalışmaları yapılması talebini olumlu karşıladı. Bakanlık uzmanlarının gözetiminde 2024 yılının Mayıs ayında heykelin müzede silikon ayak kalıbı alınarak Boubon Antik Kenti'ndeki bronz heykel kaideleriyle birebir uyumlu olduğu tespit edildi.

Cleveland Müzesi tarafından yetkilendirilen arkeometri uzmanı Prof. Dr. Ernst Pernicka ve Bakanlığın uzman konservatörleri, Boubon Antik Kenti ile Burdur Müzesi'nde bulunan Boubon kökenli Valerianus heykeli ve Marcus Aurelius heykelinden kurşun izotop, taş ve toprak analizleri için numuneler aldı. Ayrıca, Almanya'daki Curt Engelhorn Arkeometri Merkezi laboratuvarlarında yapılan tarafsız analizler, heykelin Boubon'da uzun yıllar gömülü kaldığını kesin olarak kanıtladı.

MÜZE HAYKELİN İADESİNİ KABUL ETTİ

Bilimsel bulguların ardından Cleveland Sanat Müzesi, Marcus Aurelius heykelinin Türkiye'ye iadesini kabul etti ve bu karar Manhattan Bölge Savcılığı tarafından Türkiye'ye resmen bildirildi. Böylece yurt dışına kaçırılan eserleri diplomatik, hukuki ve bilimsel yollarla geri getirmek üzere çalışmalarını sürdüren Kültür ve Turizm Bakanlığı, Marcus Aurelius heykelinin dönüşünü bu mücadelenin en önemli dönüm noktalarından biri olarak kayıtlara geçirdi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da sosyal medya hesabından heykelin Türkiye'ye iadesini "Tarihi bir geri dönüş daha" başlığı ve "Kültür mirasımıza sahip çıkmaya devam ediyoruz" fadesiyle duyurdu.