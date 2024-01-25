Mansur Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi halkın ihtiyaçları için harcama yapıyor

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Kent Konseyi tarafından düzenlenen OSTİM Organize Sanayi Bölgesi İstişare Toplantısı'na katıldı. Büyükşehir Belediyesi'nin bütçe ve projelerini açıklayan Yavaş, "Harcanacak para, halkın ihtiyaçları için harcanır. Biz bu paraları harcarken son derce cimri olmak zorundayız. Türkiye'de bu konuda bir numarayız. Biri başını çevirip 'Kimse yok mu' dediği zaman Ankara Büyükşehir Belediyesi onun yanındadır. Belediyecilik budur. Belediyecilik sadece sosyal yardımlar, popülizm değil. Bir Allah'ın kulu 5 yıl boyunca, 'Verdiğimiz oydan ya da başka sebepten Başkan bize kızdı, bizim işimizi yapmadı' diyemez. Rozetimizi çıkardık kimseyi ayırmadık" dedi.

ABB Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Kent Konseyi'nin koordinasyonunda düzenlenen OSTİM Organize Sanayi Bölgesi İstişare Toplantısı'nda bölgedeki sanayicilerle bir araya geldi. Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'ın da katıldığı toplantıda, "Bir yerde hesap veriyorum" diyerek ABB'nin bütçe ve projelerini hakkında bilgi veren Yavaş, şöyle konuştu:

"BELEDİYE BAŞKANLARI ÖNCE KENDİ İŞİNİ YAPMALI"

"Seçildiğimiz günden itibaren tarafsız bir şekilde, adil, hakkaniyetli, sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliğinde, sadece işine odaklı, hiçbir polemiğe girmeden Ankara halkı ne istiyorsa o talep doğrultusunda çalışmaya gayret ettik ve edeceğiz. Bir tane çılgın projemiz yok. Lütfen, kim gelirse gelsin adaylara 'Allah aşkına çılgın proje yapmayın, önce işinizi yapın' deyin. Türkiye bu projelerden yoruldu. Ben bunu sadece Ankara için söylemiyorum. Türkiye'nin her yerinde her Belediye Başkanı böyle bir proje ile ortaya çıkıyor. Fizibilitesi yok, araştırması yok, aciliyet, öncelik var mı buna bakmadan sadece görülsün, 'Bunu bu yaptı' desinler diye yapıyorlar. Belediye başkanları önce kendi işini yapmalı."

ÖĞRENCİ EVLERİNE YÜZDE 50 İNDİRİM

Yavaş, ASKİ su tarifesinin 15 metreküpe kadar 20 lira 99 kuruş olduğunu kaydederek, öğrenci evlerine yüzde 50 indirim uygulandığını, sosyal yardım alan ve depremzede ailelere de 10 metreküpe kadar metreküpünün 1 lira olduğunu söyledi. DSİ'nin Ankara Taşkın Eylem Planı'nda taşkın riski olan 16 noktayı bildirmesine rağmen 2013 yılından 2019 yılına kadar hiçbir çalışma yapılmadığını hatırlatan Yavaş, 13 noktada çalışmaların tamamlandığını da belirtti.

Su ve ulaşımın belediyenin asli görevlerinden olduğunu vurgulayan Yavaş, "2013 yılında EGO'nun fazla bütçesinin olmasının sebebi, o tarihte yapılan büyük bir gayrimenkul satışından kaynaklanıyor. Ama baktığınız zaman ortalaması 200 milyon dolar civarında. Şu anda 105 milyon dolar, sebebi ucuz taşıma. Çünkü su ve ulaşım belediyenin asli görevlerinden en konforlu ve en hesaplı bir şekilde vermek durumundasınız. Halk otobüslerine de ayrıca destek veriyoruz ki hem 65 yaş üstü halkı, hem öğrencileri, hem şehit ailelerini aynı şekilde indirimli, ücretsiz taşımaya devam etsin" diye konuştu.

"BELEDİYECİLİK SADECE SOSYAL YARDIMLAR, POPÜLİZM DEĞİL"

Ankara'ya 25 yılda yapılan yeşil alan miktarını 5 yılda kazandırdıklarını belirten Yavaş, şunları kaydetti:

"17 adet köprülü kavşak yaptık. Bunların en önemlisi İstasyon Caddesi. Bütün Başbakanlar, Bakanlar ve Sayın Cumhurbaşkanımız da söz vermiş burayı yapacağım diye ama yapmak bize nasip oldu. Hem Sincan hem Etimesgut'un trafiğini rahatlattık. Bir araba, bir şoför bir koruma kendim öyle gezerim. Açılışlara da harcanan parayı haram görüyorum oralarda büyük miktar masraf yapıyorsunuz. Asfaltınız hayırlı olsun yok, sade ve sadece kavşaklara asılan yazı: 'Bu kavşak şu kadar liraya mal olmuştur.' Ankara halkı bunu bilsin. Yazı yazılacaksa da 'Bu kavşağımız hizmete girmiştir.' Bu kadar. Siz ne kadar beton yaparsanız yapın içinde insan olmayınca hiçbir şey olmuyor. Onun için diyorum boş projelerle uğraşmayın halkın parasını boşa götürmeyin. Harcanacak para, halkın ihtiyaçları için harcanır. Kendi cebinizden harcamadığınız parayı, hiçbir yere harcayamazsınız. O para sizlerin bize emaneti. Emanete ihanet olmaz. Biz bu paraları harcarken son derce cimri olmak zorundayız. Türkiye'de bu konuda bir numarayız. Biri başını çevirip 'Kimse yok mu' dediği zaman Ankara Büyükşehir Belediyesi onun yanındadır. Belediyecilik budur. Belediyecilik sadece sosyal yardımlar, popülizm değil. Emeklilere 10 bine çıktı para. 'Bu devletin görevi' mi demeliydim ben. Bu insanlar ne yiyecek ne içecek. Birilerinin bunları düşünmesi lazım. Ankara Büyükşehir Belediyesi onları düşünür."

"ROZETİMİZİ ÇIKARDIK, KİMSEYİ AYIRMADIK"

"Ankara'ya hizmet verirken rozetimizi çıkardık, kimseyi ayırmadık" diyen Yavaş, şunları söyledi:

"Bir Allah'ın kulu 5 yıl boyunca, 'Verdiğimiz oydan ya da başka sebepten Başkan bize kızdı, bizim işimizi yapmadı' diyemez. Rozetimizi çıkardık kimseyi ayırmadık. İşlerimizi yaparken nereden ne kadar oy çıkmış diye bakmadık. 171 köyün kanalını çözdük, 61'i devam ediyor. Kanalizasyon yok o kanalizasyon açıktan akarken başka projeye para aktarır mısınız? 595 tane bölgeye bu dönemde su gitti ilk defa. Bunlar çok acil. Çubuk Akyurt hattını döşedik, Gölbaşı Mogan arası hattı döşedik. Elmadağ'a Çamlıdere'den suyu götürdük şimdi sıra geldi Polatlı'ya. Önceliğiniz nedir? Borcunuz varken, banka krediniz ya da personele maaş ödemeniz gerekirken beş yıldızlı otele gider misiniz? Belediye önce kendi işlerini yapacak, mağdur bir insan bırakmayacak. İki saat suyunuzun akmadığını düşünün. Damlası akmayan köyleri, mahalleleri düşünürseniz bir belediye başkanı için hangisi acildir. Bizim anlayışımız budur. Adil ve tarafsız bir şekilde ve kentin ihtiyaçları doğrultusunda sizlerden aldığımız paraları doğru yerlere harcamak üzere ve açık ihalelerle bunları gerçekleştirip sizlere hizmet ettik. Bu konuda da çığır açtık Türkiye'de."