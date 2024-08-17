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Manisa'dan kahreden görüntü! Yeşilliklerden geriye küle dönmüş bir orman kaldı

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Manisa'da Gördes ilçesinde başlayıp Salihli ve Gölmarmara ilçesine ulaşan yangınlardan etkilenen alanlar, drone ile görüntülendi. Kaydedilen görüntülerde; yeşilliklerden geriye küle dönmüş bir orman kaldığı görüldü.

Manisa'nın Gördes ilçesinde başlayıp Salihli ve Gölmarmara ilçesine ulaşan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale devam ediliyor. Boyalı Mahallesi'nde 14 Ağustos'ta çıkan orman yangını, rüzgarın da etkisiyle yayılarak Salihli ilçesine bugün de Gölmarmara ilçesi Yunuslar Mahallesi'ne ulaştı.

ALEVLERLE MÜCADELE SÜRÜYOR

Gördes'in yanı sıra Salihli'nin Kale Mahallesi ile halen Gölmarmara'nın Yunuslar Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda etkili olan yangına 6 uçak, 14 helikopter, 46 arazöz, 14 su ikmal aracı, 6 iş makinesi, 6 ilk müdahale yer ekibi müdahale ediyor. Yangınla mücadelede 45 teknik eleman olmak üzere 450 personel görev yapıyor.

VATANDAŞLAR DA DESTEK VERİYOR

Salihli'nin Kale Mahallesi ve Hacıhıdır Mahallesi arasındaki bölgede kuvvetlenen alevler ilerleyişini havadan ve karadan yapılan yoğun müdahaleye rağmen sürdürüyor. Alevler gerisinde küle dönen ağaçlar ve evler bırakırken, ekiplerin zorlu mücadelesine vatandaşlar da destek veriyor.

HER YER KÜLE DÖNMÜŞ

Ekiplerin zamanla yarışı sürerken bölgede havadan çekilen görüntüler durumun vahametini gözler önüne serdi. Üç gün önce yemyeşil olan alanların küle döndüğü görüldü.

İşte Manisa'da havadan çekilen o görüntüler;

Manisa'dan kahreden görüntü! Yeşilliklerden geriye küle dönmüş bir orman kaldı

Manisa'dan kahreden görüntü! Yeşilliklerden geriye küle dönmüş bir orman kaldı

Manisa'dan kahreden görüntü! Yeşilliklerden geriye küle dönmüş bir orman kaldı

Manisa'dan kahreden görüntü! Yeşilliklerden geriye küle dönmüş bir orman kaldı

Manisa'dan kahreden görüntü! Yeşilliklerden geriye küle dönmüş bir orman kaldı

Manisa'dan kahreden görüntü! Yeşilliklerden geriye küle dönmüş bir orman kaldı

Manisa'dan kahreden görüntü! Yeşilliklerden geriye küle dönmüş bir orman kaldı

Manisa'dan kahreden görüntü! Yeşilliklerden geriye küle dönmüş bir orman kaldı

Kaynak: AA / Güncel

manisa Dünya Dünya Güncel Haberler

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Yorumlar (2)

GÖKHAN KARA:

Herkes adam olacak insan olacak doğa acımaz gelecekte çocukları aç kalacak benciller acımıyorum ben de onların nesillerine

6
0
yanıtYanıtla
Tiyatro:

Üzülerek izlerken, videoda biri canlı veriyonmu diyor! O an ben koptum gülmekten kendimi yerlere atdim .Bir yandan üzücü durum fakat fena krize girdim...

1
0
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