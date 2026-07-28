Manavgat beş yılda yeniden yeşerdi

Cumhuriyet tarihinin en büyük orman yangınlarından birinin yaşandığı Antalya'nın Manavgat ilçesinde, 28 Temmuz 2021'de başlayan yangının üzerinden geçen 5 yılda yanan alanlar yeniden yeşerirken, afetzedeler için inşa edilen konutlarda yaşam normale döndü.

Günlerce süren yangında ormanlık alanların yanı sıra çok sayıda yerleşim yeri zarar görürken, devletin yürüttüğü ağaçlandırma ve doğal gençleştirme çalışmalarıyla tahrip olan sahalar yeniden yeşil örtüsüne kavuştu. Yangında evlerini kaybeden vatandaşlar için inşa edilen yöresel mimariye uygun konutlar da hak sahiplerine teslim edildi.

Yangının en ağır tahribatı yarattığı noktalardan biri olan Kalemler Mahallesi'nin Muhtarı Tahsin Uysal, felaket gününden bu yana kat ettikleri mesafeyi ve yaşanan dönüşümü anlattı.

Yangın sırasında kendisinin de yaralandığını belirten Uysal, devlet tarafından verilen sözlerin tutulduğunu vurguladı.

Uysal, şunları kaydetti:

"28 Temmuz 2021 sabahında köyümüzde büyük bir yangın felaketiyle karşı karşıya geldik. Önlemek için elimizden gelen bütün çabayı sarf ettik ama maalesef yangının derecesi çok büyük olduğu için önleme şansımız imkansızdı. Köyümüzde 50-55 civarında ev yandı. Yeşil alanımız kalmamıştı, burası simsiyah bir bitki örtüsüyle kaplanmıştı. Yangının ikinci günü Sayın Cumhurbaşkanımızın köye gelmesiyle evlerin tekrardan yapılacağı ve traktörleri yanan çiftçilerimize traktörlerinin verileceği sözü verilmişti. Şahsım ve mahallem adına teşekkür etmeyi bir borç bilirim, sözlerin hepsi yerine getirildi. Yangından bir yıl sonra evleri teslim etmek için Sayın Cumhurbaşkanımız yine köyümüze teşrif ettiler ve anahtarları bizzat teslim ettiler. 5 yıl sonra bugün baktığımız zaman mahalle halkı rahat bir şekilde evlerinde yaşamakta. 2021'de siyaha bürünen bitki örtümüz şu anda gördüğünüz gibi yemyeşil bir vaziyet almaktadır. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz."

Mahalle sakinlerinden İbrahim Özbay ise yangın günü yaşanan dehşet anlarını dün gibi hatırladıklarını, ancak devletin desteğiyle yaraların sarıldığını ifade etti:

"2021 yılında çok büyük bir yangın oldu köyümüzde. Köyümüz komple yandı. Yangından sonra evlerimiz yapıldı, söz verildiği gibi. Bir sıkıntı, problem şu anda yok. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Hızlı bir şekilde geldik, yarım saat bir saat içinde köyümüz yandı. Allah bir daha böyle acı göstermesin."

Beş yıllık süreçte Manavgat'ta yanan alanlarda ağaçlandırma, tohumlama ve doğal gençleştirme çalışmaları yürütüldü. Çalışmalar sonucunda bölgedeki bitki örtüsü yeniden yeşermeye başladı. Yangında evleri zarar gören vatandaşlar için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca inşa edilen konutlar da hak sahiplerine teslim edildi.

Kaynak: AA