Malatya Valisi Şahin: Şehrin yeniden inşası aceleye gelmez

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremin vurduğu Malatya'da Vali Hulusi Şahin, kentin yeniden inşası ile ilgili Şehrin 50 yılının planlanması söz konusu ve aceleye gelmez. Olabildiği kadar titiz çalışmayı gerektirir dedi.

Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen Malatya'da, Malatya Valisi Hulusi Şahin, Doğanşehir ilçesinde koordinatör vali olarak görev yapan Hakkari Valisi Cüneyt Orhan Toprak ve koordinatör vali olarak görev yapan Bayburt Valisi Cüneyt Epcim ile birlikte Malatya Afet Koordinasyon Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi. Vali Hulusi Şahin, Malatya'nın 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6, 27 Şubat'ta ise Yeşilyurt merkezli 5,6 büyüklüğünde üç büyük depremden etkilendiğini ifade ederek, Bu şekilde üç büyük depremin hepsinden de sert bir şekilde etkilenen bir başka il yok dedi.

400 ARAMA-KURTARMA EKİBİMİZİ HAZIR TUTUYORUZ

27 Şubat'tan sonra Malatya'da birçok çalışmayı sil baştan yapmak zorunda kaldıklarını dile getiren Şahin, çok büyük bir felaketle mücadele ettiklerini söyledi. Vali Şahin, 'Depremlerde bin 236 vatandaşımız vefat etti. 6 bin 444 vatandaşımız yaralandı. 5 vatandaşımız hala tedavi görüyor, diğerleri taburcu oldu. 400 kadar arama-kurtarma ekibimizi hazır tutuyoruz çünkü yeni artçılar ve yeni bina yıkımı olabilir. Nitekim de bunlar oluyor. Maalesef defalarca uyarmamıza rağmen binalara girişleri engelleyemiyoruz. Bu açıdan da vefatları yaşadık' diye konuştu.

100 BİN VATANDAŞIMIZI KONTEYNERLERDE MİSAFİR EDECEĞİZ

Hızlı bir şekilde konteyner kentleri deveye aldıklarını kaydeden Vali Şahin, şu bilgileri verdi Hedefimiz kalıcı konutlar devreye girene kadar vatandaşlarımızı konteyner kentlerde ya da talep ediyorsa kira yardımıyla misafir edebilmek. Çadır bizim uzun vadeli olarak vatandaşlarımızı barındırmayı düşündüğümüz bir alternatif değil çünkü şartları ağır. Hedefimiz yılsonu gelmeden çadırları kaldırmak ve vatandaşlarımızı ya konteyner ya da kiralık evlere geçirerek, kalıcı konutlar devreye girene kadar misafir edebilmektir. Şu anda Malatya'da 60 konteyner kent var. Bu 60 konteyner kentin 12 bin 577 adedinde yaşam başladı, yaklaşık 60 bin vatandaş demek. Bir ay içerisinde tüm konteyner kentlerimizi tamamlamayı planlıyoruz. Hak sahibi olan vatandaşlarımızı konteynerlere yerleştireceğiz. Herkese yetecek kadar konteyner var. 23 bin 400 kapasiteye kısa zamanda ulaşacağız ve 100 bin vatandaşımızı konteyner kentlerde misafir edeceğiz. Bireysel olarak da bize gelen 5 bin 463 talep geldi, bunun bin 235'ini karşıladık. 10 gün içerisinde bin konteyneri daha vatandaşımızın bahçelerine yetiştireceğiz. Hedefimiz yaz ortasında tüm bireysel konteynerleri de tamamlamak.

MEVCUT ESNAFIMIZIN YARALARINI SARMAYA ÇALIŞIYORUZ

Vali Şahin, geçici işyerleriyle ilgili ise 3 bin 599 geçici işyeri yapacağız. Bunun yüzde 67'sini tamamladık. Hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Bunları bir kısmını AFAD-Valilik, bir kısmını da paydaş kurumlarımız yapıyor. Kuralar çekiliyor, bununla da yerleşmeler oluyor. Malatya'da 2 büyük pazarın kuraları da önümüzdeki hafta noter huzurunda çekilecek, başvurular devam ediyor. Mevcut esnafımızın yaralarını sarmaya çalışıyoruz şeklinde konuştu.

5 BİN YIKILAN, BİN 810 ACİL YIKILACAK BİNA VAR

Hasar tespit çalışmalarıyla ilgili de bilgi veren Şahin, 'Malatya'da deprem öncesinde 169 bin bina vardı, bu 415 bin bağımsız bölüme tekabül ediyor. 169 binadan 5 binamız tamamen yıkıldı. Bin 810 binada acil yıkılacak kapsamına alındı, 36 binada ağır hasarlı. 5 bin yıkılan bina ve bin 810 acil yıkılacak binanın tüm enkazını kaldırdık, yüzde 99,1'deyiz. Yüzde 0,9 ise yanındaki binaya tehdit oluşturan binalardan kaynaklanıyor. Özel pozisyonu olan 100 binayla ilgili durum devam ediyor. Hasar tespit çalışmalarımızı 27 Şubat'ta yeniden yapmaya başladık. O yüzden işler biraz uzadı. 6 Nisan itibariyle çalışmalar tamamlandı ve 6 Mayıs'ta da askı süresi bitti. İtirazlar toplandı ve değerlendirme süreci devam ediyor. Burada da yüzde 99 seviyeye gelindi, sadece 440 bina kaldı. Onları da kısa süre içerisinde bitirip, itiraz sonuçlarını Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ilan edecek. 17 bin binamızla ilgili hiç itiraz olmadı. Bu binalar artık bizim yıkacağımız binalar ve süreç başladı. İlk yöntem ile yapmıyoruz. Hurda karşılığı ihale yapıyoruz. Şu ana kadar 4 ihale yaptık, 1,5 milyon metrekareye kısa sürede çıkacağız dedi.

KALDIRDIĞIMIZ ENKAZIN 6 KATI DAHA BİR KÜTLE VAR VE BU BİRAZ ZAMAN ALACAK

Enkazını kaldırdıkları binaların tam 6 katı daha bir kütle olduğunu ifade eden Şahin, Bu kütlenin temizlenmesi zaman alacaktır. Dolayısıyla bu ağı hasarlı binaların bir kısmı ihale, bir kısmı da itiraz sonrası dava süreçlerinden dolayı kaldırılması zaman alacak. O yüzden vatandaşlarımızdan bu binalardan uzak durmalarını ve her ne sebeple olursa olsun girmemelerini istiyoruz. Bunların temizlenmesi, yıkılması ve enkazının kaldırılması biraz daha zaman alacak diye konuştu.

13 BİN 975 KONUTUN İHALESİ YAPILDI

Vali Şahin, kalıcı konutlarla ilgili ise şu bilgileri verdi TOKİ, Malatya'da 13 bin 975 konutun ihalesini yaptı. Bunların hemen hemen tamamının temeli atıldı, işleri devam ediyor. Katlı binaları TOKİ, kırsal konutları ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız ihale ediyor. Malatya'da 9 bin 851 kırsal konutun ihalesi yapıldı ve 610'unun temeli atıldı. Birkaç ay içerisinde bitirilerek, vatandaşlarımıza teslim edilecek hale gelecek. Malatya küçük sanayi sitesinde ağır hasarlı 740 işyerinin de kalıcı işyeri inşaatı Altay Kışlası'nda başladı.

ACELE ETMEDEN DETAYLI BİR ÇALIŞMA YAPIYORUZ

Vali Hulusi Şahin, gazetecilerin sorularını da yanıtladı. Şahin, şehir merkeziyle ilgili ne tür bir çalışma olacağı yönündeki soruya, Şehrimizin kaldırımları, parkları, meydanları düzensiz bir tezgah açma, seyyar satıcılarla doldu taştı. Bununla ilgili belediyelerimiz çalışma yapıyorlar. 1 Haziran itibariyle tekrar eski düzene gelmek için bir çalışma olacak. Esnafımızdan da bu konuda olgunluk bekliyoruz. Vatandaşlarımızın yürümelerine ve trafiğe olumsuz etki edecek bir pozisyon almaları son derece yanlış. Bu hususta basın mensuplarımızda da destek bekliyoruz. Bazı basın mensuplarımız çok haklı olarak 'Malatya Hindistan'a benziyor' diyorlar. Haklılar ama zabıta gitmiş bir çalışma yapmış, aynı gazeteler bu sefer 'Vatandaş, esnaf ne olacak' diyor. Bu ikisi mantıklı değil, birinden birine karar vermeleri lazım. Akpınar ile ilgili bir bütüncül çalışma yapılıyor. Burada açık ve net söylüyoruz; yapılacak çalışma üzerinde konuşacak bir temel oluşturulacak. Önce proje hazırlanacak, ön sunum yapıldı. Birkaç müdahalemiz oldu. Belli bir aşamaya gelince tüm paydaşlarımızın olduğu bir ortamda bunu istişare edeceğiz. Bu toplantı bir lansman olmayacak, bunun üzerine konuşulacak. Alacağımız reaksiyonlar ile bir çalışma daha yapılacak, son şeklinden sonra bir daha önümüze gelecek. Bu çalışma kritik çünkü şehrin 50 yılının planlanması söz konusu ve aceleye gelmez. Olabildiği kadar titiz çalışmayı gerektirir. Aceleye gelirse yanlış işler yapabiliriz ve geri dönüşü olmaz. Şehri yeniden inşa ediyoruz, acele etmeden detaylı bir çalışma yapıyoruz. Geniş bin istişare çalışmasıyla bunları yapacağız. Biz bunu başarabilirsek Malatya geleceğe çok daha hızlı bir şekilde umutla bakar ve sıçrama yaşar. Doğru hamleleri yapmamız lazım yanıtını verdi. (DHA)