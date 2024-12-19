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Malatya'da depreme dayanıklı kerpiç ev inşa edildi

Malatya'da depreme dayanıklı kerpiç ev inşa edildi
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Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde depreme dayanıklı kerpiç ev yapıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde depreme dayanıklı kerpiç ev yapıldı.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sema Alaçam, hazırladığı proje kapsamında, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde evi yıkılan Emine Alagöz'e öğrenciler ve gönüllülerle birlikte tek katlı kerpiç ev inşa etti.

Doç. Dr. Sema Alaçam, gazetecilere, geleneksel yapı malzemesi olan kerpici modernize ederek, sıkıştırılmış toprak tekniğiyle ihtiyaç sahibi aileye ev yaptıklarını söyledi.

Öğrencilerin, bölüm mezunlarının ve gönüllülerin katılımıyla inşa ettikleri konuta "Emine Teyze" ismini verdiklerini anlatan Alaçam, şöyle konuştu:

"Yapıda kullanılabilecek toprak numunelerini alarak laboratuvar testi yaptık. Yüzey toprağı olmayacak, 60 santimetre derinde güneş ve bitki görmemiş toprak olacak. Belediyenin desteğiyle temin ettiğimiz toprağı eleyerek, 10 birim toprağa 1 birim dayanıklılığı arttıracak katkı maddesi katarak yapıyı depreme dayanıklı hale getirdik. Çok az su katarak, tokmaklarla sıkıştırarak yaptık. Hızlı ve ekonomik seçenek olarak önümüzde duruyor. İnşaata başlanması ve teslim edilmesi 3 aylık süreyi kapsıyor.

Gönüllülerin desteğiyle profesyonel işçi olmadan 30 günde duvarları tamamladık. 100'ün üzerinde kişinin emeği geçti, içerisinde mezun ettiğimiz öğrencilerle eğitimine devam eden öğrenciler ve gönüllüler var. Mimarlık ve inşaat mühendisliği, peyzaj mimarlığı, iç mimarlık öğrencileri, Doğanşehir Fen Lisesi ile Şehit Polis Barış Aybek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, sosyal sorumluluk projesi olarak bilfiil çalıştı."

"Farklı bölgelerde barınma sorununa cevap verebilecek potansiyel taşıyor"

Başlattıkları pilot projeyi yaygınlaştırmayı planladıklarını bildiren Alaçam, "Deprem dayanımlı ekolojik ve ekonomik çözüm sunan sıkıştırılmış toprak yapı, hızlıca ölçeklendirilebilir, farklı bölgelerde barınma sorununa cevap verebilecek potansiyel taşıyor." dedi.

Alaçam, projeyi herkesin kendi evini yapabileceği aşamaya getirmeyi amaçladıklarını vurguladı.

Doğanşehir Belediye Başkanı Mehmet Bayram, "Sıkıştırılmış topraktan depreme dayanıklı şekilde inşa edilen konutları el birliğiyle hocamızla devam ettirmek istiyoruz." diye konuştu.

Depremzede Emine Alagöz ise İTÜ öğretim üyelerinin, mezunlarının ve öğrencilerinin kendilerine çok yardımcı olduğunu belirterek, "Maddi manevi destek verdiler, teşekkür ederiz, hepsinin emeğine sağlık. Bana böyle bir şans verdiler. Eşim kemoterapi görüyor. Öğrencilere başarılar diliyorum, hepsi benim çocuklarım oldu, hepsinin Emine teyzesiyim." ifadelerini kullandı.

Abdullah Gül Üniversitesi Mimarlık Fakültesinden bu yıl mezun olan İncinur Gökçe de Türkiye'nin değişik üniversitelerinden 100'dan fazla öğrenci ve mezunla evi yaptıklarını söyledi.

Kaynak: AA / Orhan Yoldaş - Güncel
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