Malatya'da 6 Şubat Depremleri Anma Etkinliği Düzenlendi

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Malatya'daki Samanköy Konteyner Kent'te anma etkinliği düzenlendi.

Hayat Holding'in Hacettepe Üniversitesi işbirliği, AFAD koordinasyonu ve Malatya Valiliği desteğiyle konteyner kentte geçen yıl kurduğu Hayat İyi Yaşam Merkezi'nde düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran, törende yaptığı konuşmada, 6 Şubat 2023'ün ülke için büyük acıların yaşandığı bir tarih olduğunu söyledi.

Hayat İyi Yaşam Merkezinin depremzedelerin rehabilitasyon süreçlerine katkı sağladığını belirten Güran, bunun, hem eğitim ve araştırmanın hem de topluma hizmet misyonunun bir arada yürütüldüğü örnek bir proje olduğunu ifade etti.

Proje kapsamında bölgeye yaklaşık 278 Hacettepe Üniversitesi mensubunu gönderdiklerini kaydeden Güran, gönüllü akademisyenlerin bu görevde, ülkeye ışık olma misyonunu yerine getirmeye çalıştığını dile getirdi.

Güran, üniversitenin Nüfus Etütleri Enstitüsünün, bu projenin topluma, bölgede yaşayanlara etkisini saha çalışmasıyla ortaya koyduğunu belirterek, "Geri dönüşler, bölgede yaşayan insanların yaşam merkezine gelmeleri sonucunda iyilik hallerinin yükseldiğine ve kendilerini daha iyi hissettiklerine dönük net sonuçlar ortaya çıkardı." diye konuştu.

Hayat Global İletişim ve Sürdürülebilirlik Direktörü Çağlayan Kent de 6 Şubat depremlerinin ikinci yılı olduğunu ifade ederek, bugünün kazandırdığı en önemli duygunun "dayanışma ruhu" olduğunu söyledi.

Kent, yaşam merkezini 60 bin kişinin ziyaret ettiğini, kütüphaneyi 1643, bilgisayar odasını 2 bin 994 kişinin kullandığını dile getirdi.

Merkezden 65 yaş üstü 699 vatandaşın faydalandığını ve 62 kişinin burada okuma yazma öğrendiğini aktaran Kent, şunları kaydetti:

"60 gencimiz kodlama öğrenmiş, İngilizce öğrenen 39 kişi var. Hayat Holding olarak fiziksel koşulları sizlere uygun hale getirmek, yaşamınıza bir nebze olsun iyilik katabilmek için elimizden gelen fiziksel koşuları sağlıyor, ihtiyaçları karşılamaya gayret ediyoruz. Burada en önemli destek, Hacettepe Üniversitenin bize sağladığı bilimsel destek. Konteyner kente ilk geldiğimizde 15 bin sakinimiz vardı, şimdi bu rakam azalıyor. Ne mutlu ki artık yeni yuvalarınıza kavuşmanız için devletimiz elinden geleni yapıyor."

Konuşmaların ardından, merkezde bir yılda yürütülen çalışmaların anlatıldığı sinevizyon gösterimi yapıldı. Daha sonra, merkezden yararlanan çocuklar bağlama çaldı, çocuklardan kurulan koro şarkılar seslendirdi.