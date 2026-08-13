TİP Genel Başkanı Erkan Baş'tan Bakanlığa Tepki: '4 Gündür İşçiler Görüşme İçin Çile Çekiyor'

(ANKARA) - TİP Genel başkanı Erkan Baş, Yıldızlar SSS Holding'e bağlı Elazığ Eti Gümüş madencilerinin haklarının verilmesi talebiyle eylem yaptığı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önünde konuştu. Baş, işçilerin görüşme talebine "Bakan Yardımcısı makamda değil" yanıtının verildiğini belirterek, "Elinizi vicdanınıza koyun. 4 gündür yüzlerce işçi, bu devletin bir yetkilisiyle görüşebilmek için şu çileyi çekiyor" diye tepki gösterdi.

Bağımsız Maden-İş Sendikası üyesi Yıldızlar SSS Holding'e bağlı Elazığ Eti Gümüş madencilerinin haklarını alma talebiyle başlattıkları eylem dördüncü gününde sürüyor. Eylemin başından beri madencilere destek veren TİP Genel Başkanı Erkan Baş ile Bağımısız Maden-İş Genel Başkanı Gökay Çakır, kısa bir açıklama yaptı.

"BUNA BİR ÇÖZÜM BULMAK ZORUNDASINIZ"

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, şunları söyledi:

"Biraz önce bir milletvekili arkadaşımız geldi, basına açıklamalar yapmaya başladı. Sağ olsun eylemlerimize destek vermek için geldiyse herkesin başımızın üzerinde yeri var. Açıklamadan öğrendik ki Bakan Yardımcısı'yla görüşme yapmış. Bakan Yardımcısı'nın da sözlerini paylaştı burada basınla kamuoyuna. Hemen bunun üzerine zaten daha önce 4 gündür defaatle yaptığımız başvuruların üstüne biz tekrar görüşmek için talepte bulunduk, arkadaşlar. Gelen haber şu; 'Sayın Bakan Yardımcısı burada değil'. Gerçekten aklımız almıyor. Yani bizimle dalga mı geçiyorsunuz? Bizi delirtmeye mi çalışıyorsunuz? Sabrımızı mı sınıyorsunuz? Ne ile karşı karşıya olduğumuzu bilmiyorum. Bakın, çok açık tekrar ediyorum. Ne Bakan'ı, ne Bakan Yardımcısı hiçbirinin yüzünü görmeye meraklı falan değiliz. Derdimiz var. Bize verilmiş sözleriniz var. Bunlar tutulmadı. Siz de hala o makamlarda oturuyorsanız buna bir çare üretmek zorundasınız. Buna bir çözüm bulmak zorundasınız. Biz de, 'Bu konuda bir öneriniz var mı? Bir çareniz var mı? Bir çözümünüz var mı' diye sizden dinlemek istiyoruz. Olur da yanlış bilgilendiriliyorsanız ki bunu da biliyoruz.

"BİR VEKİL ARKADAŞIMIZ BAKAN YARDIMCISI İLE GÖRÜŞMÜŞ BİZE YOK DENİLİYOR"

Cumhurbaşkanı 1 Mayıs'tan önce çıktı, herkesin gözünün önünde 'Madencinin hakkını teslim ettik' dedi. ya yanıltıldı ya da yalan söyledi. Bunları da düzeltmenin yolu nedir? Doğrudan muhataplık ilişkisi kurmaktır. Doğrudan konuşmaktır. Biz burada 4 gündür bakanlığın önünde bakan hadi bakan beylerin çok önemli işleri var. Bakan yardımcısı sendika diyor ki görüşmek istiyoruz, durumu anlatmak istiyoruz, çare üretin istiyoruz. Akıl alır bir şey değil. 96 saattir bir tane bakan yardımcısının şuradaki yüzlerce işçinin temsilcisiyle görüşme imkanı bulamaması, üstelik istediğiyle görüşmesi, istediğiyle görüşmemesi, burada aylardır yağmurda, çamurda, yalın ayakla, çıplak vücutla yürüyen, mücadele eden ve yeri geldiğinde, yeri geldiğinde bütün basını davet edip, şu anda burada olmayan bütün basını, yandaş basını, iktidar basınını, hepsini davet edip 'Bakanlığımız bu sorunu çözdü' demek için, işçi arkadaşlarımızın yanında görüntü vermesi için özel çabalar sarf edenler şimdi buradaki işçi topluluğunu 'Biz sizi muhatap almayız' diyorlar. Bunu lütfen bütün Türkiye kamuoyu bilsin. Bakın arada yarım saat yok. Yarım saat önce burada açıklama yapıldı, 'Ben Bakan Yardımcısı'yla görüştüm. Şunlar şunlar söylendi' diyor.

"DÖRT GÜNDÜR İŞÇİLER BURADA GÖRÜŞMEK İÇİN BEKLİYOR"

Ya biz dört gündür burada bekliyoruz. Dört gündür bu Sendika Başkanı burada bekliyor. İşçi arkadaş burada bekliyor. Ailesini Elazığ'da bırakmış. Ailesini Beypazarı'nda bırakmış işçi bekliyor. ve şimdi gelen haber ben bakanlıkta değil, değilim. Ne yapalım arkadaşlar? Gerçekten konum at mı diyeceğiz ya? 'Yalan söylüyorsun, konum at mı diyelim koskoca adama'. Bunu bütün Türkiye bilsin. Açık bir hakarete uğruyoruz şu anda. Bak biz bunu kabul etmiyoruz. Hakarete uğruyoruz. Bize 'Siz bu ülkenin yurttaşı değilsiniz' diyorlar. Aslında şimdi görüyoruz. O Sabahattin Yıldız denilen patron gücünü nereden alıyor? Şimdi görüyoruz. O patron bize köle muamelesi yapıyor ya. Asıl köle muhabbetini yapan Bakanlıkmış. Bakanlık zaten bizim köreliğimizi ilan etmiş. Oradan aldığı güçle bizi ezmeye, sömürmeye, susturmaya çalışıyormuş bu patronlar. Bunu sıcağı sıcağına bütün Türkiye kamuoyuyla paylaşmak istedik. Tekrar ediyorum. Bütün bu olumsuzluklara rağmen 4 gündür beklediğimiz gibi vakur, kararlı ama soğukkanlı... Buradaki bu bekleyiş devam ediyor. Benim kendi adıma bir randevu talebim falan yok. Ama işçi arkadaşlarımızın bir randevu talebi var. Ben buna aracılık ediyorum. Aklı olan herkes şunu düşünür. Asil buradayken vekille görüşmeye gerek yoktur. Asil burada ya. Milletvekili seçen burada. Bu ülkeyi ayakta tutan burada.

"YILDIZLAR SSS HOLDİNG PATRONU GELSE NASIL KARŞILANIR"

Elinizi vicdanınıza koyun. 4 gündür yüzlerce işçi bir görüşme yapabilmek için, bu devletin bir yetkilisiyle görüşebilmek için şu çileyi çekiyor. Sonra, 'Bu ülkede niye patronlar işçileri bu kadar rahat sömürebiliyor, bu kadar rahat ezebiliyor' diye kimse sormasın. Sonra biz bu iktidar patronların iktidarı, bu iktidar zenginlerin iktidarı, bu iktidar yoksulun bir tek oyunu bir de duasını istiyor. Ama hayatlarını patronlarla sürdürmeye devam ediyorlar. Soruyorum arkadaşlar; o Yıldızlar SSS Holding'in patronu kapıya gelse ve bakanlıkla görüşmek istese nasıl karşılanır? Gerçekten herkes söylesin. Nasıl karşılanır? Kırmızı halıyı sererler, bakan yardımcısı falan değil doğrudan bakanla... Büyük ihtimalle kapıyı çalmadan gider görüşür. Yani o mu bu milleti temsil ediyor? Şuradaki işçiler mi temsil ediyor? Nasıl bir zihniyetle karşı karşıya kaldığımızı, neye karşı ve neden mücadele ettiğimizi bize bir kez daha gösterdikleri için Sayın Bakan Yardımcılarına, Sayın Bakan'a teşekkür ediyoruz. Biz ne ile mücadele ettiğimizi zaten biliyorduk ama bunu bu kadar gözümüze soka soka göstermeleri iyi oldu."

"BİZLER KÖLEYİZ"

Bağımısız Maden-İş Genel Başkanı Gökay Çakır ise "Ne yazık ki geldiğimiz nokta bizim ülkemizi yönetenler şu anda holdinglerin patronları yönetiyorlar. Bizleri değil. Bizler köleyiz. Köle olmaya devam edeceğiz. Ama biz de bu işçiyi bir gün alacak köle Bakan Bey bundan sonra beni cezaevine attırabilirsin. O yetkin var. Gözaltına aldırabilirsin. Bana her şeyi yapabilirsin. Ama sen benim gözümde şu anda bu işçi ile görüşmüyorsan sen bu işçiyi temsil etmiyorsun" dedi.

"MUHATTABIMIZ KİMSE KONUM ATSIN"

TİP Genel Başkanı Baş, son olarak "Dört gündür Bakan Bey de Bakan yardımcılarıyla yani şu Bakanlığı temsil edecek bir tane yetkiliyle görüşmek istiyoruz. Ne diyorlar? 'Biz makamda değiliz'. Hani dört gündür niye makama gelmiyorsunuz? Görevinizi niye yapmıyorsunuz? Onları da geçiyorum. Buradan Bakan'a, Bakan Yardımcılarına seslendiriyorum. Kardeşim bizim muhatabımız kimse konum atsın. Neredeyse biz oraya geleceğiz ya. İlla biz senin bakanlık makamını görmeye de meraklı değiliz. Neredelerse bizimle görüşecek olan kişi neredeyse bize haber göndersin. Ben işçi arkadaşları oraya kadar götüreceğim" dedi.

Kaynak: ANKA