Lübnan Müstakbel Hareketi Genel Sekreteri Hariri'den Türkiye'nin bölgedeki rolüne övgü Açıklaması

ETHEM EMRE ÖZCAN/VESİM SEYFEDDİN - Lübnan'da Müstakbel Hareketi Genel Sekreteri ve suikast sonucu öldürülen Refik Hariri'nin yeğeni Ahmed Hariri, Beşşar Esed rejiminin 8 Aralık 2024'te devrilmesinin bölgede büyük dönüşümlere yol açtığını belirterek, Türkiye'nin hem Suriye'de hem de bölgede, istikrarın sağlanmasında önemli rol oynadığını vurguladı.

Ahmed Hariri, eski başbakanlardan Refik Hariri'nin suikastla öldürülmesinin 21. yıl dönümü dolayısıyla, 2022'de siyasi faaliyetlerini askıya alan Hareketin gelecek planlarını, bölgesel gelişmeleri, Türkiye'nin bölgede üstlendiği rolü ve Suriye-Lübnan ilişkilerini AA'ya değerlendirdi.

Refik Hariri'nin oğlu eski Başbakan Saad Hariri, 2022'de siyasi faaliyetlerini "askıya aldığını", o yıl yapılacak milletvekili seçimlerinde aday olmayacağını ve ülkedeki en büyük Sünni oluşum olan Müstakbel Hareketi'nin de herhangi bir aday göstermeyeceğini açıklamıştı.

Lübnan kamuoyu, Saad Hariri'nin, babası Refik Hariri'nin öldürülmesinin yıl dönümü olan 14 Şubat'ta yeniden siyasete dönüşünü açıklayabileceği ihtimalini yakından takip ediyor.

Hareketin Genel Sekreteri Ahmed Hariri, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin 8 Aralık 2024'te devrilmesinin bölgede büyük dönüşümlere yol açtığını söyledi.

Bu yılki anma etkinliklerinin önceki yıllardan farkına değinen Hariri, "Öncelikle Müstakbel Hareketi, eski liderin (Saad Hariri) 2022'de aldığı karar nedeniyle 4 yıldır askıya alınmış durumdaydı. Bu yılı farklı kılan en önemli unsur, bölgesel düzeyde yaşanan büyük değişimlerdir. Bunların başında Beşşar Esed rejiminin çökmesi geliyor. Bugün Lübnan'da, Saad Hariri'nin yokluğu nedeniyle bir boşluk oluştu ve bunu şimdiye kadar kimse dolduramadı." ifadesini kullandı.

Bu yılki 14 Şubat etkinliklerinin, mayıs ayında yapılması planlanan milletvekili seçimleri öncesine denk geldiğine dikkati çeken Hariri, Lübnan yönetiminin seçmenleri sandığa davet ettiğini ve seçimlerin ertelenmesinin söz konusu olmadığını dile getirdi.

Lübnanlıların, Saad Hariri'nin bu seçimlere ilişkin tavrının ne olacağını merakla beklediğini aktaran Ahmed Hariri, şöyle devam etti:

"14 Şubat, Hareketin her yıl siyasi tutumlarını açıkladığı bir tarih olduğu için herkes bu yılki konuşmada seçimlere ilişkin bir mesaj verilmesini umuyor. Başkan Saad Hariri, siyasi çalışmayı askıya aldığını açıkladığında buna yerel, bölgesel ve uluslararası gerekçeler sunmuştu. Ancak bugün bu gerekçelerin birçoğu değişti ya da ortadan kalktı."

Türkiye ve Suudi Arabistan'ın bölgesel rolüne dikkati çekti

Ahmed Hariri, "Burada özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve genel olarak Türkiye'nin bu zorlu geçiş sürecinde Suriye'de istikrarın desteklenmesinde oynadığı büyük rolü takdir etmek ve (ona) teşekkür etmek gerekir. Aynı şekilde başta Suudi Arabistan olmak üzere Arap ülkelerine, bu istikrara verdikleri destek için de teşekkür edilmelidir." dedi.

Hariri, Suriye'deki duruma ilişkin de değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

"Suriye'deki durum stratejik bir dönüşümü temsil ediyor. Bugün Suriye'de yaşananlar istisnai ve tarihseldir. Çünkü onlarca yıl sonra ilk kez Suriye'nin içinden istikrar arayışında olan bir devlet ya da yönetim görüyoruz. Geçmişte Suriye rejimi, çevresi için bir rahatsızlık kaynağıydı. Ancak bugün bu stratejik değişimin, Lübnan'da da siyasi denge yoluyla istikrarın yeniden tesis edilmesiyle eş zamanlı ilerlemesi gerekir."

Riyad ile ilişkiler

Son dönemde kendisi ve Hareketi hedef alan haberlerle ilgili de Hariri, "Ben Müstakbel Hareketi'nin Genel Sekreteriyim. Hareket içindeki herhangi bir isme yönelik saldırı, tüm Hareket'e yönelmiş bir saldırıdır." sözleriyle tepki gösterdi.

Ahmed Hariri, "Boş konuşan bazı kişiler, Müstakbel Hareketi ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkiyi çarpıtmaya çalışıyor. Ancak biz, kendi kanaat ve değerlerimiz doğrultusunda ve Lübnan'ın yararına olacak şekilde yolumuza devam edeceğiz." diye konuştu.

Hariri ayrıca, yaklaşan parlamento seçimleri konusunda kendisi ile Hizbullah arasında toplantı ya da koordinasyon olduğu yönündeki haberleri yalanladı.

İsrail'e karşı caydırıcı yakınlaşma

Türkiye'nin Suudi Arabistan ve Mısır ile yakınlaşmasına ilişkin değerlendirmede bulunan Ahmed Hariri, "Bölgede bu büyük ülkeler arasında yaşanan yakınlaşma olumlu bir durum. Türkiye ile bu ülkeler arasında görüş ayrılıkları bulunduğu dönemde de bunun düzeltilmesi gerektiğini söylüyorduk. Çünkü bu durumun sürmesi hepimiz için bir zayıflık anlamına geliyordu." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilişkilerin düzeltilmesi için attığı adımları "isabetli" olarak nitelendiren Ahmed Hariri, bunun İsrail karşısında bir caydırıcılık oluşturduğunu söyledi.

Hariri, İsrail'in bugün bölgede herhangi bir boşluktan yararlanmaya çalıştığını vurgulayarak, "Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin vizyonu, İsrail'in yaklaşımındaki tehlikeyi fark etti." ifadelerini kullandı.

Bu birlikteliğin kısa, orta ve uzun vadede bölgeyi koruyacağının alltını çizen Hariri, bunun Batı'nın İsrail dışında başka bir sesi de duymasını sağlayacağını dile getirdi.

Lübnan-Suriye ilişkileri

Lübnan-Suriye ilişkilerine de değinen Ahmed Hariri, "Lübnanlıların, Suriye'de iki ülke arasında ilişki kurmak isteyen yeni bir yönetimin bulunduğuna ikna olması gerekir." dedi.

6 Şubat'ta imzalanan ve Suriyeli mahkumların ülkelerine dönüşüne ilişkin anlaşmayı önemli bir adım olarak nitelendiren Hariri, iki ülke arasındaki işbirliğinin ekonomi, sanayi ve diğer alanlara da genişletilmesi gerektiğini söyledi.

Müstakbel Hareketi'nin Suriye'ye ziyaret gerçekleştirip gerçekleştirmeyeceğine ilişkin soruya Hariri, "Neden olmasın? Bugün Şam, açıkça söylemek gerekirse dünya için istikrarın kapısıdır." yanıtını verdi.

Müstakbel Hareketi Genel Sekreteri Ahmed Hariri, "Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ve onu destekleyen bölgesel ve uluslararası çevrenin başarılı olmasını umut ediyoruz. Çünkü bu başarı Lübnan'a ve tüm bölgeye büyük ölçüde olumlu yansıyacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Refik Hariri suikastı

Eski Lübnan Başbakanı Refik Hariri, ülkedeki askeri ve istihbari varlığıyla nüfuz sahibi olan devrik Suriye rejimiyle ters düşmesinden kısa bir süre sonra, 14 Şubat 2005'te bir ton patlayıcı taşıyan bomba yüklü bir araçla düzenlenen suikast sonucu beraberindeki 21 kişiyle hayatını kaybetti.

Hariri'nin öldürülmesinin ardından ülke çapında kitlesel protestolar düzenlendi ve Esed rejimi, uluslararası baskıların da etkisiyle Lübnan'daki 30 yıllık askeri varlığını sonlandırmak zorunda kaldı.

Şam'ın Lübnan'daki askeri varlığının sona ermesinin ardından, ülke içinde Esed rejimine karşı gelen farklı Lübnanlı isimler faili meçhul cinayetlere kurban gitti.