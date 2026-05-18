Elazığ'da özel sağlık kuruluşlarına yönelik operasyonda hastane sahibi gözaltına alındı

Elazığ'da sabah saatlerinde özel sağlık kuruluşlarına yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında doktor, hemşire ve hastane yönetim kurulu başkanının da bulunduğu 23 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında ev ve iş yerlerinde aramalar yapıldı.

Elazığ'da sabah saatlerinde 23 şüphelinin gözaltına alındığı özel sağlık kuruluşlarına yönelik operasyon çerçevesinde Medikal Hospital ve Özel Doğu Anadolu Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Ali Ş. gözaltına alındı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Elazığ İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 'evrakta sahtecilik' kapsamında Elazığ Medikal Hospital, Eyşan Özgü Bakım Merkezi ve Dünya Diyaliz Merkezi'ne yönelik operasyon düzenlendi. Sabahın ilk saatlerinde eş zamanlı yapılan operasyonda aralarında doktor, hemşire, hastane çalışanı ve kamu personelinin de olduğu 23 şüpheli gözaltına alındı. 18 ev ve 3 iş yerinde detaylı aramalar yapıldığı ve tüm evraklara el konulduğu öğrenildi.

Devam eden soruşturma kapsamında Elazığ Medikal Hospital ve Özel Doğu Anadolu Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Ali Ş.'nin de Kırıkkale'de ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
