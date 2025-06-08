Los Angeles'ta ICE Karşıtı Gösterilere Müdahale için Ulusal Muhafızlar Görevlendirildi

Los Angeles'ta ICE Karşıtı Gösterilere Müdahale için Ulusal Muhafızlar Görevlendirildi
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ABD'nin Los Angeles kentinde, ICE karşıtı protestoların artması üzerine 300 kişilik Ulusal Muhafız birliği görevlendirildi. Protestolar sırasında güvenlik güçleri ile göstericiler arasında çatışmalar yaşanıyor.

ABD'nin Los Angeles kentinde Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) tarafından gözaltına alınan düzensiz göçmenlere destek amacıyla düzenlenen gösterilere müdahale etmek üzere görevlendirilen Ulusal Muhafızların ilk bölümünün kente ulaştığı bildirildi.

Amerikan medyasına yansıyan haberlere göre, 300 kişilik ilk Ulusal Muhafız birliği Los Angeles kentindeki önceden belirlenen görev yerlerine ulaşmaya başladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla bölgeye gönderilen Ulusal Muhafızların, kentin çeşitli yerlerindeki ICE karşıtı protestolara müdahale etmesi ve kentte güvenliği sağlaması bekleniyor.

Askerlerin bir kısmı, son iki gün içinde yüzlerce gösterici ile federal kolluk kuvvetleri arasında çatışmaların yaşandığı Los Angeles şehir merkezindeki Metropolitan Tutukevi civarına gönderildi.

Diğer Ulusal Muhafızların da kente ulaştıkça görev yerlerine yerleştirilecekleri belirtiliyor. Uzun namlulu silahlar ve zırhlı araçlarla donanmış onlarca Ulusal Muhafızın kameralara yansıdığı anlar sosyal medyada dikkati çekti.

İki gündür Los Angeles'ta devam eden ICE karşıtı protestolarda çok sayıda gösterici gözaltına alınmış, zaman zaman güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışmalar yaşanmıştı.

ABD Başkanı Trump, Los Angeles'taki durumu kontrol altına almak amacıyla Ulusal Muhafızları görevlendirdiğini açıklamış ve bölgedeki olaylardan dolayı Demokrat yöneticileri suçlamıştı.

Kaynak: AA / Hakan Çopur - Güncel
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