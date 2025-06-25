Lavrov: İran Çevresindeki Askeri Gerginlik Küresel Güvenliği Tehdit Ediyor

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İran etrafındaki askeri gerginliğin artmasının bölgesel ve küresel güvenliği baltalayabileceğini belirtti. Türkmenistan'daki temaslarında, bu durumun uluslararası hukuka aykırı saldırılarla daha da karmaşık hale geldiğini vurguladı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İran etrafında askeri gerginliğin artmasının, bölgesel ve küresel güvenliği baltalayabileceğini belirterek, "Bu kanlı ve yıkıcı olay, bölgedeki halkların normal şekilde gelişmesine katkıda bulunmuyor." dedi.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Lavrov, Türkmenistan'a ziyaret gerçekleştirerek Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov tarafından kabul edildi, Dışişleri Bakanı Raşid Meredov ile görüştü.

Lavrov ile Meredov, Rusya ve Türkmenistan Dışişleri Bakanlıkları arasındaki 2025-2026 yıllarını içeren işbirliği programı imzaladı.

İki bakan, görüşmelerinin ardından Türkmenistan Dışişleri Bakanlığı personeli ve Bakanlığa bağlı Uluslararası İlişkiler Enstitüsü öğretmenleri ve öğrencileriyle ile bir araya geldi.

Lavrov, burada yaptığı konuşmada, 3. Dünya Savaşı'nın yaşanması ihtimalini değerlendirerek "Bu konu artık çok konuşuluyor. Bu, Avrupa'da intikam, saldırgan, militan duyguların yaşanması nedeniyle özellikle üzücü. İki dünya savaşı, Avrupa Birliği (AB) üye ülke liderleri için yeterli değil sanki." şeklinde konuştu.

Küresel güvenliğinin tehlikede olduğuna işaret eden Lavrov, "Kıyamet Günü Saati, ilerliyor ve gece yarısına yaklaşıyor. Bunun önlenmesi önemli. Bu felaketin yaşanmaması için aktif şekilde çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin gerçekçi ve sağduyulu olduğunu belirten Lavrov, bunun olumlu bir gelişme olduğunun altını çizdi.

"İran etrafında askeri gerginliğin artması, son derece endişe verici"

Orta Doğu'daki duruma değinen Lavrov, "İran etrafında askeri gerginliğin artması, son derece endişe verici. Bu, bölgesel ve küresel güvenliğinin baltalanmasına yol açabilir." dedi.

İsrail'in saldırılarının ardından, ABD'nin İran'daki nükleer tesislerine yönelik saldırılar düzenlediğine dikkati çeken Lavrov, bu eylemlerin, uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) karalarına aykırı olduğunu ve bunu kınadıklarını belirtti.

Lavrov, "Saldırganlığın sona erdirilmesine ve İran çevresindeki durumun siyasi ve diplomatik bir kanala döndürülmesi için gerekli tüm adımların atılmasına çağırıyoruz. Mesele tarafları dahil tüm ülkeler, bunun farkına varmaya başladıklarına dair işaretler var." ifadelerini kullandı.

Rusya'nın, daha önce ABD, İsrail ve İran sorunun çözümüne dair teklifler ilettiğini anımsatan Lavrov, bunları istişare etmeye, meseleye dahil olan taraflarla bu konuda temasları sürdürmeye hazır olduklarını dile getirdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail-İran ateşkesini duyurduğuna işaret eden Lavrov, bunun olumlu bir sinyal olduğunu vurgulayarak "ABD, dün İsrail ve İran'dan ilk önce umut verici ancak devamında birbiriyle çelişkili açıklamalar yapıldı. Bu kanlı ve yıkıcı olay, bölgedeki halkların normal şekilde gelişmesine katkıda bulunmuyor." diye konuştu.

Bakan Lavrov, Türkmenistan'ın tarafız bir ülke olduğunu ve bu nedenle birçok meseleye ilişkin müzakereler için platform olabileceğini söyledi.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu - Güncel
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