Kuzey Marmara Otoyolu'nda 7 araç birbirine girdi! 10 kişi öldü 54 kişi yaralandı

Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
1000
Asgari ücret zammıyla işsizlik, yaşlılık ve engelli maaşı da değişti! İşte kalem kalem yeni ücretler
Yeni asgari ücrette herkes 2 lira detayına takıldı
Asgari ücret zammı TÜRK-İŞ'i memnun etmedi: Bizim talebimiz 18 bin liraydı
CHP cephesinden yeni asgari ücrete ilk yorum
Yeni asgari ücret 17 bin 2 lira oldu
Cezaevinden tahliye edilen Faruk Koca: Bir yumrukla haksızları haklı çıkarmış oldum