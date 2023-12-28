Üye Girişi
Haberler

Kuzey Marmara Otoyolu'nda 7 araç birbirine girdi! 10 kişi öldü 54 kişi yaralandı

Güncelleme:
Abone Ol

Kuzey Marmara otoyolu Sakarya mevkisinde 7 araç birbirine girdi. Feci kazada 10 kişi öldü, 54 kişi de yaralandı.

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak: Haberler.com / Güncel

Sakarya 3.Sayfa Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title