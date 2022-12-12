Kuzey Akım Sızıntılarından Kaynaklanan Metan Ekosistemi Tehdit Edebilir

İsveç Sahil Güvenliği tarafından sağlanan havadan çekilmiş fotoğrafta, Kuzey Akım 1 boru hattındaki bir gaz sızıntısı görülüyor, 28 Eylül 2022. (Fotoğraf: İsveç Sahil Güvenlik/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)

Göteborg Üniversitesi Deniz Bilimleri Bölümü'nden deniz biyoloğu Thomas Dahlgren, "Suda çözünen büyük miktarlarda metan muhtemelen deniz yaşamını etkileyecek" dedi.

STOCKHOLM, 12 Aralık (Xinhua) -- İsveç'teki bir üniversitedeki araştırmacılar Pazar günü, ilk Kuzey Akım gaz sızıntısının bildirilmesinin üzerinden iki aydan fazla bir süre geçmiş olmasına rağmen, metan seviyelerinin hala yüksek olduğunu ve ekosistem için bir tehdit oluşturabileceğini bildirdi.

Göteborg Üniversitesi yayınladığı basın açıklamasında, araştırmanın, "Baltık Denizi'nin dibindeki boru hatlarından sızan metan gazının önemli bir kısmının atmosfere yükselmediğini ve bunun yerine suda çözündüğünü ve akıntılarla yayıldığını" gösterdiğini belirtti.

Üniversitede bir oşinograf olan Bastien Queste, "İlk iki hafta boyunca, son derece yüksek metan seviyeleri gördük, sensörlerimizin ölçemeyeceği kadar yüksek ve muhtemelen normalden yüz kat daha yüksekte. Ancak şimdi normal seviyelere geri bir düşüş görüyoruz ve hatta henüz, hala bazen çok yüksek metan yamaları görüyoruz" dedi.

İsveç Sahil Güvenliği tarafından sağlanan havadan çekilmiş fotoğrafta, İsveç'in özel ekonomik bölgesindeki Kuzey Akım 2 boru hattındaki dördüncü sızıntı görülüyor, 28 Eylül 2022. (Fotoğraf: İsveç Sahil Güvenlik/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)

Araştırma, İsveç deniz araştırma kuruluşu Voice of the Ocean ile işbirliği içinde yapıldı. Araştırmacılar, kesintisiz ölçümler yapmak için su altı robotlarını konuşlandırdı ve veri araştırmacılara uydu aracılığıyla gönderildi.

Üniversitenin Deniz Bilimleri Bölümü'nden deniz biyoloğu Thomas Dahlgren, "Suda çözünen büyük miktarlarda metan muhtemelen deniz yaşamını etkileyecek" dedi.

Dahlgren'in teorisi, metanın hızlı düşüşünün, aşırı gübrelemeye ve okyanus asitlenmesine yol açacak bir durum olan bakteriler tarafından sindirilmesinden kaynaklandığı yönünde.

Dahlgren, "2010'da Meksika Körfezi'ndeki benzer bir sızıntıdan sonra da olan buydu" dedi.

Danimarka Enerji Ajansı, hasar gördükleri sırada boru hatlarının yaklaşık 778 milyon metreküp metan içerdiğini bildirdi.

Danimarka Savunma Bakanlığı tarafından yayınlanan havadan çekilmiş fotoğrafta, Kuzey Akım doğalgaz boru hattı sızıntı bölgesi görülüyor, 27 Eylül 2022. (Fotoğraf: Danimarka Savunma Bakanlığı/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)