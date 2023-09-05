Kuvvetli yağış Başakşehir'de hayatı felç etti! Metroyu su bastı, araçlar selde sürüklendi

İstanbul'a art arda yapılan uyarıların ardından akşam saatlerinde yoğunluğunu artıran kuvvetli sağanak yağış Başakşehir'de hayatı felç etti. Sosyal medyada vatandaşlar tarafından paylaşılan görüntülerde yollarda sel sularına kapılan araçların sürüklendiği ve metro istasyonunu su bastığı görüldü.