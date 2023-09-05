Kuvvetli yağış Başakşehir'de hayatı felç etti! Metroyu su bastı, araçlar selde sürüklendi
İstanbul'a art arda yapılan uyarıların ardından akşam saatlerinde yoğunluğunu artıran kuvvetli sağanak yağış Başakşehir'de hayatı felç etti. Sosyal medyada vatandaşlar tarafından paylaşılan görüntülerde yollarda sel sularına kapılan araçların sürüklendiği ve metro istasyonunu su bastığı görüldü.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul Valiliği ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul için art arda gelen kuvvetli sağanak uyarılarının ardından akşam saatlerin megakentte kuvvetli yağış etkisini gösterdi.
METRO İSTASYONUNU SU BASTI
Başakşehir'den gelen görüntülerde yollarda sel sularına kapılan araçların sürüklendiği ve metro istasyonunu su bastığı görüldü. Vatandaşlar büyük zorluk yaşadı.