Kütahya Simav'da korkutan deprem

Kütahya Simav'da korkutan deprem
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Kütahya Simav'da korkutan deprem
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Kütahya'nın Simav ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevre illerden de hissedilen deprem paniğe neden oldu. Uzmanların sık sık uyardığı Simav'da son günlerde deprem hareketliliği dikkat çekiyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kütahya'nın Simav ilçesinde 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Sarsıntı saat 13:15:21'de yerin 7.71 kilometre derinliğinde gerçekleşti. AFAD'tan yapılan açıklamada, "Kütahya ilimizin Simav ilçesinde saat 13.15'te meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız." denildi.

Kütahya Simav'da korkutan deprem

SİMAV GÜNLERDİR SALLANIYOR

Kütahya Simav'da son günlerde en büyüğü 3.7 olan 50'den fazla deprem meydana geldi.

Kütahya Simav'da korkutan deprem

NACİ GÖRÜR'ÜN UYARISI AKILLARA GELDİ

Kütahya Simav ilçesinde son aylarda depremler konusunda hareketli bir bölge olarak dikkat çekerken, Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür'ün bir ay önce yaptığı uyarıda hatırlandı. Görür, bölgenin gerilim altında olduğunu belirterek yöneticilere uyarıda bulunmuştu.

1 Mayıs'ta yine Simav'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana gelmesi ardından sosyal medya hesabından Görür, bölgenin giderek gerildiğine dikkat çekerek şunları söylemişti:

"Arkadaşlar, Yemişli-Simav/Kütaya'da 4,3 deprem oldu. Deprem Naşa Fay Zonu yakınlarında. Birkaç gün önce de burada benzer depremler oldu. Yöneticiler dikkatli olmalı. Bölge K-S geriliyor."

Kütahya Simav'da korkutan deprem

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıBS:

Geçmiş olsun Turkiyem, şu deprem haberleri çok içimi urpertiyor ama hersey yine de Yaradan Allah dan geliyor. Allah korusun

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Haber Yorumlarıdikduran adam:

bu işin içinde nacinin parmağı olabilir mi

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Haber Yorumlarıbülent iyigün:

ülkemizde bunca sık deprem olması büyük felaketin yakın olması demektir..

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Haber YorumlarıKablobükücü:

Geçmiş olsun,Allah korusun

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Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

BS: Allah mı deprem yapıyor, Allah fakir fukarayı, masum çocukları mı cezalandırıyor.

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