Emine öğretmeni hayattan koparan ehliyetsiz sürücüye 17 bin TL ceza

Kütahya'da, 32 yaşındaki öğretmen Emine Güder'e çarpıp ölümüne, anne ile babasının yaralanmasına neden olan, olay tarihinde 17 yaşındaki Ali Demirtaş, 2 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme hapis cezasını 17 bin TL idari paraya çevirirken, bunun da 10 taksitle ödenebileceğine hükmetti. Mahkeme heyeti ayrıca, Demirtaş'ın Güder ailesinin avukatına 29 bin 800 lira ödemesini kararlaştırdı.

EMİNE ÖĞRETMEN YOĞUN BAKIMDA HAYATINI KAYBETTİ

Kaza, 2022 yılı Haziran ayında merkeze bağlı Ağaçköy yolunda meydana geldi. 17 yaşında ehliyetsiz olarak direksiyona geçen Ali Demirtaş'ın kullandığı otomobil, yol kenarında yaya olarak giden 56 yaşındaki Alaaddin Güder, 50 yaşındaki eşi Fatma Güder ve kızları Emine Güder'e çarptı. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan Ankara Hacı Bayram İmam Hatip Ortaokulu Sosyal Bilgiler öğretmeni Emine Güder, 1 hafta sonra yaşamını yitirdi, anne ve babası ise tedavilerinin ardından taburcu oldu.

KARDEŞİNİN SUÇUNU ÜSTLENDİ

Kaza sonrası otomobil sürücüsü olduğunu söyleyen Ömer Demirtaş, ifadesinin ardından serbest bırakıldı, hakkında dava açıldı. Kütahya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuksuz sanık Demirtaş, kaza sırasında otomobili kardeşi Ali Demirtaş'ın kullandığını ve suçu üstlendiğini itiraf etti. Mahkeme heyeti, sanık ve tanık ifadelerinin ardından Ömer Demirtaş ve kardeşi Ali Demirtaş'ın kaza sırasında bulundukları yerin tespiti için HTS kayıtlarının incelenmesine karar verdi. İncelemede, aracı Ali Demirtaş'ın kullandığı tespit edildi.

Sürücü Ali Demirtaş

SAVCI, YAYALARI 'ASLİ KUSURLU' BULDU

Mahkemede savcı, mütalaasında bilirkişi raporunda Ali Demirtaş'ın 'tali', ölen Emine Güder, annesi Fatma Güder ile babası Alaaddin Güder'in ise 'asli' kusurlu olduğunun belirtildiğini söyledi. Sanık hakkında 5 yıla kadar hapis cezası ile olay tarihinde 17 yaşında olması nedeniyle indirim talep etti.

ÖLÜME SEBEP OLMAYA 17 BİN, AVUKATA 29 BİN 800 ÖDEME ÇIKTI

Mahkeme heyeti, savunmaların ardından Ali Demirtaş'a 3 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Olay tarihinde 17 yaşında olan ehliyetsiz sürücü Demirtaş'ın bu cezası, 2 yıl 4 aya indirildi. Heyet, hapis cezasını kısa süreli olması nedeniyle 850 gün karşılığı 20 liradan hesaplayarak 17 bin lira adli para cezasına hükmetti. Ayrıca para cezasının da 10 eşit taksitle ödenebileceği belirtilirken, sanığın ayrıca Güder ailesinin avukatına 29 bin 800 lira ödemesine karar verdi.

'KIZIM, BİR AVUKAT PARASI BİLE ETMİYOR'

Mahkemenin verdiği karara tepki gösteren Baba Güder, "Mahkemede ceza alacaklarını, içeriye atılacaklarını düşünüyordum. Avukatımıza da sordum, 'İçeri girecekler' dedi. Ama hakime hanım anlatmaya başladı, alacakları ceza düşmeye başladı. Ceza, en son 17 bin liraya düştü. Günlüğü 20 liradan, toplam 17 bin liraya şimdi dışarda. Bir öğretmen, bir insan. Öğretmen olmasını da bırakalım, bir insanın fiyatı 17 bin lira mı? Bu ceza hak mı? Adalet istiyoruz. Bu cezayı bir de 10 takside bölüyorlar. 1 gün dahi içeride yatmadan çıktı. 18 yaşından küçükmüş. Bu adalet nasıl bir şey, anlayamıyorum. Utanmasalar beni suçlayacaklar. Benim kızımın canına ödenecek olan 17 bin lira. Ama avukata verilecek para 29 bin lira. Adaleti görün. Benim kızım, bir avukat parası bile etmiyor" dedi.