Küresel Sumud Filosu Gazze'ye İlerliyor.

Haber : Kadir DEVİR - Nilgün Hande ÖZTÜRK

(ANKARA) - İsrail'in Gazze ablukasını kırmayı hedefleyen Küresel Sumud Filosu, saldırılara rağmen yoluna devam ediyor. Uluslararası destekle yola çıkan filoya, İspanya arama-kurtarma gemisi "Furor", İtalya ise iki fırkateyn gönderiyor. Gemiler insani yardım ve kurtarma görevine odaklanacak; çatışmaya girmeyecek. Filoda bulunan Türk vatandaşlarından Ömer Faruk Narlı, "Türk vatandaşları olarak, Türk yetkililerden koruma talep ediyoruz" çağrısında bulundu. CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, "Filoda Türk bayraklı gemi veya teknenin bulunması halinde yasal mevzuat ve milli angajman kuralları çerçevesinde uluslararası sularda korunması gerektiğini" vurgularken; Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Atmaca, " Doğu Akdeniz'de gerçekleştirilen Türkiye-Mısır tatbikatı sonrasında Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama beklediklerini" kaydetti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne uyguladığı ablukayı kırmayı ve bölgeye insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırılar devam ederken, filonun yolculuğu Gazze'ye doğru sürüyor. Uluslararası toplumun desteği ile yelkenlerini dolduran gemi İsrail'in saldırılarına rağmen yol almaya devam ediyor. Saldırılar devam ederken İspanya ve İtalya'dan Filo'ya "askeri arama ve kurtarma" gemileri göndereceklerine ilişkin bir açıklama yapıldı.

İspanya'dan koruma gemisi

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ziyaretinde, ülkesinin donanmasının, Gazze'ye yardım götüren ve uluslararası sularda insansız hava aracı saldırısına uğrayan Küresel Sumud Filosu'nu korumak için İtalya ile birlikte arama kurtarma gemileri göndereceğini açıkladı.

Uluslararası hukuka saygı gösterilmesi gerektiğini ve 45 ülkenin vatandaşlarının Akdeniz'de güvenle seyretme hakkına sahip olduğunu vurgulayan Sanchez, "Cartagena'dan bugün bir savaş gemisi göndereceğiz. Gerekirse filoya yardım edecek ve kurtarma operasyonu yürütecek" dedi.

Gönderilecek "Furor" adlı gemi, Oto Melara 76 mm top, makineli silah, helikopter ve gözetleme sistemi taşıyabilecek ve yaklaşık 80 kişiyi barındırabilecek. İspanyol basınına göre geminin görevi, "çatışma" değil; yardım, koruma ve gerekirse kurtarma operasyonlarına destek sağlamak olacak. İspanya Savunma Bakanlığı, İtalya ile koordinasyonun sağlandığını ve diğer ülkelerin de katılabileceğini belirtti.

İtalya'dan iki fırkateyn gidiyor

İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, gece yaşanan saldırıları kınayarak, filoyla ilgili olası kurtarma operasyonlarına destek amacıyla bir fırkateyn göndereceklerini açıkladı. Crosetto, bugün de Gazze'ye yardım ulaştırmaya çalışırken dron saldırısına uğrayan Küresel Sumud Filosu'na destek amacıyla ikinci bir İtalyan gemisinin yolda olduğunu bildirdi. Fırkateynler, özellikle İtalyan vatandaşlarına yardım sağlamak ve gerekirse kurtarma operasyonlarını desteklemekle görevlendirilecek.

Filo, yardım malzemeleri taşıyan yaklaşık 50 sivil tekneden oluşuyor ve Gazze'ye yönelik İsrail deniz ablukasını kırmayı hedefliyor. İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, filoda milletvekilleri ve Avrupa Parlamentosu üyeleri de dahil olmak üzere İtalyan vatandaşlarının bulunduğunu belirtti.

Hükümet, fırkateynin askeri saldırı amacı taşımadığını vurguladı. Başbakan Giorgia Meloni de geminin sadece insani yardım ve destek rolü üstleneceğini ifade etti.

İtalya'nın ayrıca, filodaki yardım malzemesinin, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ndeki bir limana boşaltılmasını ve buradan Filistin'e gönderilmesini teklif ettiği söylendi.

Özgür Özel: "Sumud'un yanında ona Türk Silahlı Kuvvetleri'nden bir Deniz Kuvvetleri'nin unsuru eşlik etmelidir"

Gemide çok sayıda Türk vatandaşının da yer alması, Türkiye'nin de İspanya ve İtalya'ya benzer bir girişimde bulunup bulunmayacağı sorularını gündeme getirdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de TELE 1 TV'nin canlı yayınında, "Türkiye'nin Filo'yu korumak için adım atması gerektiğine ilişkin" çağrıda bulundu. Özel, "Sumud'un yanında ona Türk Silahlı Kuvvetleri'nden bir Deniz Kuvvetleri'nin unsuru eşlik etmelidir. Bununla ilgili bir tezkereye ihtiyaç varsa emre amadeyiz" dedi.

Bağcıoğlu: "İsrail tarafından Gazze'ye yönelik ablukanın uluslararası hukuka aykırı"

ANKA Haber Ajansı'na konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı emekli Tümamiral Yankı Bağcıoğlu ise, Filo'yu "Filotilla İzleme Sistemi" üzerinden yakından takip ettiğini belirterek, "Henüz Filo'da Türk bayraklı tekne yok ama çok sayıda teknede Türk vatandaşları var" dedi.

"İsrail tarafından Gazze'ye yönelik ablukanın uluslararası hukuka aykırı olduğunu" kaydeden Bağcıoğlu, 1994 San Remo Kılavuzu'nu (San Remo Manual on International Law Applicable to Armed Conflicts at Sea) hatırlattı. Ablukanın, "savaşta yasal bir yöntem olduğunu" vurguluyan Bağcıoğlu, ancak bunu için ek şartlar bulunduğunu belirterek, "Düşman limanlarına/kıyılarına erişimi tamamen engellemelidir, tarafsızlara önceden bildirilmelidir, etkili bir şekilde uygulanmalıdır, orantılı olmalı ve sivil nüfusa açlık gibi yasak sonuçlar doğurmamalıdır (örneğin insani yardım izinleri verilmelidir), sivil nesneleri ve sivilleri korumalıdır" ifadesini kullandı.

"Eğer konvoyda Türk bayraklı gemi veya tekne olursa uluslararası sularda korunması gerekmektedir"

Bağcıoğlu, "Uluslararası sularda insani yardım taşıyan gemilere saldırı da uluslararası hukuka aykırıdır" dedi ve SUA Sözleşmesi'nin denizdeki yasa dışı eylemleri önlemek amacıyla hazırlandığını yineledi.

Bağcıoğlu, "Türk bayraklı gemiler, gerek yasal mevzuat gerekse TSK angajman kuralları gereği uluslararası sularda her koşulda korunmak zorundadır. Bu nedenle, Türk bayraklı bir gemi filoya katılırsa, (şu anda yok) korunması için tüm önlemler alınmalıdır. Eğer konvoyda Türk bayraklı gemi veya tekne olursa yasal mevzuat ve milli angajman kuralları çerçevesinde uluslararası sularda korunması gerekmektedir. Mavi Marmara olayında Türk bayraklı gemi bulunmuyordu; bu yüzden mevcut durum Türk bayraklı tekne katılırsa farklı duruma evirilir. Bu, devlet olmanın gereğidir" dedi.

SUA Sözleşmesi nedir?

Uluslararası SUA Sözleşmesi, (Denizde Seyir Güvenliğine Karşı Yasadışı Eylemlerin Önlenmesine Dair Sözleşme) denizdeki yasa dışı eylemleri önlemeyi amaçlıyor. SUA Sözleşmesi, özellikle gemilere, yolcularına veya mürettebatına yönelik şiddet içeren veya güvenliği tehdit eden yasa dışı eylemleri yasaklıyor.

Atmaca: "Tatbikattan sonra Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama bekliyoruz"

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Atmaca ise "Dışişleri Bakanlığı'na bu konuda Millet Meclisi aracılığıyla bilgilendirme yaptık. Yani Türk vatandaşlarının bu gemide olacaklarını ve gereken önlemi tedbirini alması gerektiği ile ilgili. Henüz onunla ilgili bir açıklama gelmedi" dedi.

Doğu Akdeniz'de gerçekleştirilen Türkiye-Mısır tatbikatı sonrasında konuya ilişkin resmi bir açıklama beklediklerini kaydeden Atmaca, "Zaten o bölgeye çok yakın bölgede bu tatbikatlar oluyor. Biz o tatbikattan sonra böyle bir açıklama bekliyoruz. Biz de bunun takipçisi olacağız. Benzer korumaların Türkiye hükümet tarafından da yapılmasını talep edeceğiz. Özellikle İspanya ve İtalya'dan sonra biraz daha Türkiye'nin de bir koruma girişimine gireceği konusunda umutlar arttı. Olmasını sağlamaya çalışacağız" diye konuştu.

Filo'daki Türk vatandaşı Narlı: "Türkiye'miz bu tarihi sorumluluğu yerine getirecek adımlar atmak zorundadır"

Küresel Sumud Filosu'nda bulunan Türk vatandaşı Ömer Faruk Narlı, Anka Haber Ajansı'na yaptığı değerlendirmede, şunları söyledi:

"Buraya dünyanın çeşitli yerlerinden destek yağmaya devam ediyor. Biliyorsunuz, askeri ve siyasi olarak. Burada tabii ki Türkiye'mizin de üzerine düşen tarihi vazifeyi yapmasını bekliyoruz, Sumud Filosu katılımcıları olarak. Çünkü tarih bunları yazacak. Burada Türkiye'mizin üstünde çok büyük bir tarihi sorumluluk var. Bunu asla görmezden gelemeyiz. Türkiye'miz bu tarihi sorumluluğu yerine getirecek adımlar atmak zorundadır. Bu bir mecburiyet. Bu konuda gerekli adımların atılması en büyük arzumuz. Çünkü biz Türkiye'mizi de bu misyonun içinde bir parça olarak temsil ediyoruz burada."

"Türkiye'den koruma bekleyip beklemedikleri" sorusuna Narlı, "Elbette bu filodaki Türk vatandaşları olarak, Türk yetkililerden koruma talep ediyoruz. İspanya ya da diğer devletlerin donanmaları kendi vatandaşlarını koruma taahhüdünde bulunurken, Türk yetkililerin kendi vatandaşlarını korumaması ağırımıza gidiyor. Türk yetkililer, söylem ve eylem birliğini sağlamalı. İnsani yardım filosundaki Türk vatandaşlarını korumalı. Bunu talep etmek Türk vatandaşları olarak en tabii hakkımız" yanıtını verdi.