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Bircan Bali'den Haluk Levent hakkında vahim iddialar

Bircan Bali'den Haluk Levent hakkında vahim iddialar Haber Videosunu İzle
Bircan Bali'den Haluk Levent hakkında vahim iddialar
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AHBAP Derneği'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında Haluk Levent ve 22 şüphelinin gözaltına alınmasının ardından sunucu Bircan Bali'den çarpıcı açıklamalar geldi. Geçmişte konteyner fiyatlarındaki fahiş farkı sorguladığını belirten Bali, "3 katı fiyat isteniyordu, kalan parayı sordum cevap vermediler. Meğer bahis oynuyormuş" dedi.

  • AHBAP Derneği'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında Haluk Levent'in de aralarında olduğu 22 şüpheli gözaltına alındı.
  • Bircan Bali, derneğe katılmak istediğinde 'küçük hanım, burnunuzu sokmayın' yanıtı aldığını iddia etti.
  • Bircan Bali, bir konteyner için 64 bin TL istenirken kendisinin 22 bin TL'ye bulduğunu ve 400 milyon TL'lik işin 100 milyona yapılabileceğini söylediğini ancak cevap alamadığını belirtti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından AHBAP Derneği’ne yönelik yürütülen "yolsuzluk" soruşturması kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Soruşturma kapsamında geçtiğimiz gün aralarında dernek başkanı ve şarkıcı Haluk Levent’in de bulunduğu 22 şüpheli; ‘Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak’, ‘Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerinin Aklanması’, ‘Vergi Usul Kanununa ve Dernekler Kanunu’na Muhalefet’ suçlarından gözaltına alınmıştı.

BİRCAN BALİ'DEN BOMBA İDDİA 

Gözaltı kararının ardından AHBAP Derneği ve Haluk Levent ile ilgili tartışmalar sürerken, ünlü sunucu Bircan Bali’den de dikkat çeken bir değerlendirme geldi. Geçmişte derneğin işleyişini incelemek istediğini ancak tepkiyle karşılaştığını belirten Bircan Bali, yaşadığı süreci şu sözlerle aktardı: "Beni de Ahbap'a alın dedim. Ertesi gün gelip programda her şeyin nasıl işlediğini anlatırım dedim. Bana, 'Küçük hanım, sizi ilgilendirmeyen konulara burnunuzu sokmayın. Bizim her şeyimiz şeffaf' dediler."

"3 KATI FİYAT İSTENİYORDU, CEVAP VERMEDİLER" 

O dönem yapılan yardımlardaki fiyat farklılıklarına dikkat çeken Bali, derneğin bütçe yönetimini sorguladığını ifade ederek sert suçlamalarda bulundu: "O dönem bir konteyner için 64 bin TL isteniyordu. Ben 22 bin TL'ye 21 metrekare konteyner buldum. Neredeyse 3 katı fiyat isteniyordu. '400 milyon TL harcanacak dediğiniz işi toplam 100 milyona yapabiliyorsunuz. Kalan 300 milyonu ne yapacaksınız?' diye sordum. Cevap gelmedi. Meğer zaten bahis oynuyormuş."

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıGÖKMEN AKARER:

DÜŞENİN ARKASINDAN YORUM YAPMAK MODA OLDU. ŞUNU DEMİŞTİM BUNU YAPMIŞTIM. SUÇ DUYURUSUNDA BULUNSAYDIN O ZAMAN

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Haber Yorumlarıhüseyin akgül:

PANDEMİ ZAMANIDA BENDE 21 METREKARELİK KONTEYNER ALDIM ÇOK ARAŞTIRMIŞTIM . BİRCAN HANIMIN DEDİĞİ GİBİ DEPREM OLDUĞU GÜNE KADAR FİYATLAR 15-35 BİN ARASIDA İDİ. BİRDE AHBAP VE HALUK LEVENT SİZLER BÖYLE İŞLERİ TOPLU ALDIĞINIZDA YENİDEN ÜRETTİĞİNİZDE 15-20 BİN ARASINDA BİR RAKAMA ALABİLECEKKEN 60-70 BİNDEN NASIL ALDINIZ YADA ŞÖYLE SORAYIM . GERÇEKTEN KAÇA ALDINZ KAÇ PARASINI CEBE ATTINIZ

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