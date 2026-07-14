Bircan Bali'den Haluk Levent hakkında vahim iddialar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından AHBAP Derneği’ne yönelik yürütülen "yolsuzluk" soruşturması kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Soruşturma kapsamında geçtiğimiz gün aralarında dernek başkanı ve şarkıcı Haluk Levent’in de bulunduğu 22 şüpheli; ‘Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak’, ‘Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerinin Aklanması’, ‘Vergi Usul Kanununa ve Dernekler Kanunu’na Muhalefet’ suçlarından gözaltına alınmıştı.

BİRCAN BALİ'DEN BOMBA İDDİA

Gözaltı kararının ardından AHBAP Derneği ve Haluk Levent ile ilgili tartışmalar sürerken, ünlü sunucu Bircan Bali’den de dikkat çeken bir değerlendirme geldi. Geçmişte derneğin işleyişini incelemek istediğini ancak tepkiyle karşılaştığını belirten Bircan Bali, yaşadığı süreci şu sözlerle aktardı: "Beni de Ahbap'a alın dedim. Ertesi gün gelip programda her şeyin nasıl işlediğini anlatırım dedim. Bana, 'Küçük hanım, sizi ilgilendirmeyen konulara burnunuzu sokmayın. Bizim her şeyimiz şeffaf' dediler."

"3 KATI FİYAT İSTENİYORDU, CEVAP VERMEDİLER"

O dönem yapılan yardımlardaki fiyat farklılıklarına dikkat çeken Bali, derneğin bütçe yönetimini sorguladığını ifade ederek sert suçlamalarda bulundu: "O dönem bir konteyner için 64 bin TL isteniyordu. Ben 22 bin TL'ye 21 metrekare konteyner buldum. Neredeyse 3 katı fiyat isteniyordu. '400 milyon TL harcanacak dediğiniz işi toplam 100 milyona yapabiliyorsunuz. Kalan 300 milyonu ne yapacaksınız?' diye sordum. Cevap gelmedi. Meğer zaten bahis oynuyormuş."