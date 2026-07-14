Okan'a açık açık soruldu: Can Uzun'u mu, Bruno Fernandes'i mi istersin?
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, canlı yayında yöneltilen "Can Uzun mu, Bruno Fernandes mi?" sorusuna esprili bir yanıt verdi. Gülerek, "İkisini de isterim. Teknik direktör olarak da taraftar olarak da." diyen Buruk, transfer gündemine ilişkin sözleriyle izleyenleri güldürdü.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) yaptığı açıklamalarda transfer gündemine ilişkin dikkat çeken bir diyaloga imza attı.
Canlı yayında Serhan Türk'ün, "Galatasaray taraftarı Okan Buruk, Can Uzun'u mu ister, Bruno Fernandes'i mi ister?" sorusunu yanıtlayan Buruk, esprili tavrıyla dikkat çekti.
"İKİSİNİ DE İSTERİM"
Soruyu gülümseyerek cevaplayan Okan Buruk, "İkisini de isterim. Teknik direktör olarak da taraftar olarak da." ifadelerini kullandı.
STÜDYODA EĞLENCELİ ANLAR
Buruk'un bu yanıtı, stüdyoda gülüşmelere neden olurken sosyal medyada da kısa sürede ilgi gördü.